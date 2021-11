Aerosmith a lansat o înregistrare rară a piesei "Movin' Out" - AUDIO

"Moving' Out" ne poartă într-o călătorie muzicală a primilor ani ai trupei Aerosmith. Melodia a fost înregistrată la doar un an de la înființarea grupului și cu doi ani înainte de lansarea albumului de debut. "Moving' Out" face parte dintr-o serie de șapte melodii ce vor fi înglobate pe vinil și casetă sub titlul "Aerosmith – 1971: The Road Starts Hear". Materialul va fi disponibil începând cu 26 noiembrie.

Cinci melodii din seria mai sus menționată - "Somebody", "Movin’ Out", "Walkin’ the Dog", "Mama Kin" și "Dream On" - au ajuns în cele din urmă să fie reînregistrate pentru albumul de debut al trupei. Celelalte două piese au ajuns pe alte albume: "Reefer Head Woman" se găsește pe discul "Night in the Ruts" (1979), iar "Major Barbara" a fost inclusă pe "Classics Live" din 1986.

Materialul "Aerosmith – 1971: The Road Starts Hear" este completat de fotografii nevăzute din arhive și note scrise de David Fricke - jurnalist Rolling Stone, plus noi interviuri și comentarii de la trupă cu privire la înregistrare. Lansarea va fi limitată la 10.000 de copii de vinil și 2.000 de casete.

Aerosmith – 1971: The Road Starts Hear Tracklist:

SIDE A:

Intro – Somebody Reefer Head Woman Walkin’ The Dog

SIDE B:

Movin’ Out Major Barbara Dream On Mama Kin

AUDIO: Movin' Out (1971 Version)