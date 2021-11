ABBA va lansa "Little Things", prima piesă cu tematică festivă

În 2017 ABBA anunţa prima intenţie de reunire, dar asta în formă digitală şi în 2019. Ar fi trebuit să aibă loc o reprezentaţie sub formă de avataruri digitale, sau mai bine zis "Abbataruri". Turneul de reuniune a fost amânat, dar în 2018 venea o veste bună: erau confirmate două single-uri noi, "I Still Have Faith In You" şi "Don't Shut Me Down". Ulterior fanii aveau să primească promisiunea a 5 noi track-uri şi acum apare perspectiva unui album nou complet, cu 10 piese.

Azi putem asculta primele două single-uri, în formula cu toţi cei 4 membri reuniţi. Ei au creat "ABBA: Voyage", un album cu muzică nouă, primul de acest gen după o pauză de 40 de ani. Va sosi pe 5 noiembrie 2021 prin Universal şi artiştii au oferit detalii despre acest LP într-o conferinţă transmisă live pe web.

Iată câteva dintre declaraţiile lor:

Benny Anderson: Întâi am înregistrat două piese, apoi mi-am zis că ar fi bine să mai înregistrăm şi altele, ce ziceţi fetelor? Ele au fost de acord şi apoi a apărut şi ideea unui album complet. Bjorn Ulvaeus: Prima piesă, "I Till Have Faith In You", ştiam chiar atunci când Benny a cântat instrumentalul că trebuia să fie despre noi. E despre momentul când îţi dai seama că e neconceput să fii unde suntem noi. Nici o imaginaţie nu ar putea visa asta: să lansezi un album nou după 40 de ani şi să rămâi cel mai bun prieten cu ceilalţi şi să te bucuri de compania lor, având loialitate totală. Cine a mai avut parte de asta? Nimeni.

Formaţia a confirmat şi că vom găsi o piesă de Crăciun pe noul disc, sub numele de "Little Things". ABBA s-a reunit în formula Benny Anderson, Bjorn Ulvaeus, Agnetha Faltskog şi Anni-Frid "Frida" Lyngstad. Toţi au realizat capturi prin tehnica motion capture pentru a crea o experienţă de concert virtual. Unul dintre primele concerte confirmate are loc pe Queen Elizabeth Olympic Park pe 27 mai 2022. O versiune digitală a celor 4 artişti va interpreta noile piese alături de o orchestră live.

Show-ul va include 22 de melodii şi va fi doar începutul unui turneu. Captură corpurilor artiştilor s-a realizat folosind 160 de camere, timp de 5 săptămâni, în vreme ce muzicienii au cântat în repetate rânduri toate piesele din discografie. Echipa tehnică a capturat fiecare micro gest pentru a reda fidel mişcările ABBA.

ABBA a fost activa între ani 1972 şi 1983, revenind în 2016 după o lungă pauză. În 1974 a fost primul câştigător din Suedia al concursului Eurovision cu piesa "Waterloo". Grupul a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame în 2010.