Adele a cântat câteva piese de pe albumul nou live, "I Drink Wine" şi "Love Is a Game"

Mult aşteptatul album "30" al lui Adele debutează vineri, pe 19 noiembrie. De pe acest LP am ascultat doar un singur single lansat oficial, "Easy on Me", care deja a doborât recorduri pe Spotify şi YouTube. La început de noiembrie avea să apară şi o parte dintr-o nouă piesă, "Hold On", inclusă în reclama de Crăciun de la Amazon. Acum avem ocazia să ascultăm "I Drink Wine", o melodie de o fineţe şi o eleganţă fabuloasă, comparabilă cu rochia lui Adele din acest live. Pare genul de piesă pe care vor dansa mirii la milioane de nunţi de acum încolo.

E despre despărţire şi dorinţa de maturizare şi oprire a lacrimilor care tot curg după o decepţie. Ce e fascinant la Adele e modul relaxat în care cântă, fără a se forţa deloc, venindu-i la fel de natural ca respiraţia. Corul din spatele său o acompaniază perfect. Acest track a fost compus alături de Greg Kurstin.

La acelaşi eveniment de pe CBS s-a auzit şi piesa "Hold On", cea inclusă în reclamă de Crăciun, iar show-ul a fost închis de "Love Is a Game", o melodie incredibil de tristă, care aminteşte de piesa lui Adele pentru filmul James Bond "Skyfall" şi are o orgă care setează un ton sumbru. E drept că melodia se mai animă pe la mijloc, mai ales când intră în acţiune viorile. Începe să sune a jazz chiar atunci când Adele îşi "turează" vocea spre final. Cel mai bun comentariu văzut de mine la clipul YouTube al acestei piese este "sună a ceva ce ar fi compus Amy Winehouse", iar comentatorul are mare dreptate.

CBS a difuzat în seara de 14 noiembrie 2021 show-ul "Adele: One Night Only", un concert şi interviu cu Oprah care are un total de 2 ore şi a fost înregistrat la Griffith Park Observatory în Los Angeles. Pe lângă piesele noi la concert s-au auzit şi clasice precum "Rolling In the Deep" şi "Hello".

Acum rămâne doar să aşteptăm albumul de pe 19 noiembrie, care de pe acum pare favorit la o sumedenie de premii Grammy şi recorduri de streaming.