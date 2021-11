O nouă piesă a lui Adele se aude în reclama Amazon de Crăciun, "Hold On”

Adele a lansat deja primul single de pe "30", "Easy on Me", cu care a doborât recorduri pe Spotify şi pe YouTube. Acum ascultăm o nouă melodie, tot de pe acelaşi album, una dintre cele 12 din tracklist. Are o percuţie ceva mai animată decât de obicei, dar e tot minimalistă şi suavă, cu vocea artistei britanice în prim plan alături de pian. Noua campanie de Crăciun Amazon a fost creată de către Lucky Generals şi spune povestea unei tinere femei care se împrieteneşte cu vecina sa în vreme ce se confruntă cu greutăţile vieţii.

Mesajul este de a fi mai buni şi a preţui bunătatea în fata cadourilor materiale în această perioadă a sărbătorilor. Cei care urmăresc fiecare mişcare a lui Adele în social media şi au disecat noul track au descoperit că el se numeşte "Hold On". Tot albumul se va putea asculta începând cu 19 octombrie, iar pe 21 noiembrie Adele va apărea într-o gală specială la televiziunile britanice, sub numele de "An Audience With Adele". Artista va interpreta piese de pe noul album, alături de hituri ale sale la London Palladium. Show-ul va fi transmis pe ITV.

Înainte de acest regal vom avea parte şi de un număr special de 2 ore cu Adele de această dată pentru televiziunile din SUA, "Adele: One Night Only". Programul va sosi la pachet cu un interviu organizat de Oprah şi se va difuza pe CBS pe 14 noiembrie. Britanicii o vor putea vedea pe Adele live vara viitoare, când are programate două concerte uriaşe în Hyde Park, primele din postura de headlinder din 2017 încoace.

Legat de "Hold On", Adele a dezvăluit că inspiraţia din spatele piesei este o serie de cuvinte de duh pe care i le spuneau prietenii atunci când se lupta cu anxietatea. Corurile gospel din fundal şi micii zurgalăi îi adăugă extra candoare şi farmec. Pe numele său complet Adele Laurie Blue Adkins, artista în vârstă de 33 de ani este unul dintre cei mai bine vânduţi muzicieni din lume, cu peste 120 de milioane de discuri vândute.

Are la activ premii Oscar, Glob de Aur, premii Grammy, Brit Awards şi multe alte distincţii.