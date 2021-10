Roger Waters s-a căsătorit pentru a cincea oară; Cofondatorul Pink Floyd a dezvăluit fotografii de la ceremonie

Fondatorul trupei Pink Floyd, Roger Waters s-a inflamat atunci când i s-a făcut o ofertă "uriaşă" din partea lui Mark Zuckerberg pentru a folosi piesa "Another Brick In the Wall". Melodia ar fi urmat să ajungă într-un film promoţional pentru Instagram. În general Pink Floyd şi piesele sale nu s-au asociat cu campanii promoţionale şi cu reclame televizate sau online.

Invitat la un forum de discuţii cu privire la întemniţarea lui Julian Assange, Waters a povestit despre oferta care i-a fost făcută de către Zuckerberg. Artistul nu s-a ferit să folosească vorbe grele, numindu-l pe CEO-ul Facebook "idiot" şi acuzându-l că se numără printre motivele pentru care povestea lui Assange nu a ajuns la publicul de masă. Assange a fost urmărit internaţional pentru scurgerea de informaţii secrete şi documente vitale pentru statul american.

În vreme ce Roger Waters se afla pe scenă unde se discută subiectul, a prezentat o scrisoare de la Mark Zuckerberg, care îi solicită utilizarea melodiei Pink Floyd. Artistul a folosit expresii ca "f*ck you" şi a declarat că luptă împotriva "lor, cei care vor să ia absolut tot".

Iată cum sună scrisoarea de la Facebook:

Am dorit să vă mulţumim că aţi luat luat în calcul acest proiect. Simţim că sentimentul din miezul piesei este încă relevant şi necesar în zua de azi, ceea cât de atemporală este opera ta/voastră.

“¡Vete a la chingada!”: @rogerwaters a Mark Zuckerberg. El músico contó que le ofrecieron “una gran cantidad de dinero” por permitir el uso de Another brick in the wall II para promover Instagram. Lo narró en un acto por la libertad de Julian Assange (@Wikileaks)#VideosLaJornada pic.twitter.com/gEVqaor8Eo — La Jornada (@lajornadaonline) June 12, 2021

Apoi Waters a pufnit şi a spus:

Şi ei vor să o folosească să facă Facebook şi Instagram şi mai mari şi mai puternice decât sunt deja, astfel încât să poată continua să ne cenzureze pe noi toţi din această cameră şi să împiedice această poveste despre Julian Assange să vadă lumina zilei. Publicul general ar putea zice "Ce!? Ce!? Nu mai vrem!". Nu vreau să iau parte la acest "bullsh*t" Zuckerberg.

"Another Brick în the Wall" a apărut pe albumul Pink Floyd din 1979 "The Wall", ca o parte a unei compoziţii triple. A doua parte a fost lansată ca un single şi a cucerit topul Billboard Hot 100, primind apoi discul de platină în SUA. Este imnul rebelilor, inadaptaţilor, celor care gândesc diferit şi se opun opresiunii şi are această însemnătate de decenii.