Steaua a părăsit competiția Masked Singer 2021 - VIDEO

O nouă ediție a show-ului Masked Singer a venit cu o altă demascare. De data aceasta a fost vorba de Steaua, un personaj îndrăgit, dar și intrigant, ce le-a dat multe bătăi de cap juraților. În spatele măștii s-a aflat nimeni altul decât Mihai Trăistariu.

Ce indicii a oferit Steaua?

"Mi s-a spus întotdeauna că am mai multe personalități. Fie sunt prea liniștită și las impresia că sunt o fire naivă, fie fac gesturi extravagante. Așa că lumea spune despre mine că nu am toate stelele pe casă. Nici nu s-a uscat cerneala pe ziarele în care aparițiile mele senzuale au bulversat o țară întreagă. Cine crede că a fost un accident se înșală. Mi-am asumat orice apariție și lumea ar trebui să înțeleagă că atunci când intri într-un con de umbră folosești orice mijloace de a ieși la lumină. Scopul scuză mijloacele. Ups! Ce am câștigat? Milioane. Ce am pierdut? Tot. De câțiva ani împart dormitorul cu șase pisici și s-ar putea spune despre mine că sunt pustnică. Dacă n-aș fi cunoscută la fiecare colț de stradă, aș avea o viață absolut banală".

Cine au crezut detectivii că este Steaua?

Steaua a interpretat piesa "Can't Get You Out Of My Head" (Kylie Minogue) și i-a cucerit pe jurați. În același timp, le-a dat și planurile peste cap:

"Îmi iei mințile și asta mă derutează groaznic, că am niște idei într-o emisiune, altele în alta. Vii cu tot felul de povești. Nu mai înțeleg nimic despre tine", a spus Mihaela Rădulescu.

Alex Bogdan a fost în asentiment, fiind de părere că se află în fața celui mai mare mister de la Masked Singer.

În ciuda neclarității, cei patru jurați s-au văzut nevoiți să se gândească la câteva personaje ce s-ar putea afla sub mască, iar printre acestea s-au numărat Daniela Gyorfi, Bianca Drăgușanu, Ileana Lazariuc sau Adelina Pestrițu.