X Factor 2021 a ajuns la cea de-a opta ediție de audiții; află ce momente au impresionat

A șasea ediție a show-ului X Factor a adus din nou în atenția publicului concurenți dornici să demonstreze talentul pe care îl dețin. Telespectatorii s-au bucurat de momente pline de emoție, voci puternice și concurenți cu care se vor revedea în etapele următoare.

Despre echipele X Factor 2021:

Anul acesta, Ștefan va antrena băieții sub 24 de ani, Loredana se va ocupa de concurenții (fete și băieți) cu vârsta de peste 24 de ani, Delia este liderul grupurilor, iar Florin Ristei le va lua sub aripa sa pe concurentele sub 24 de ani.

De asemenea, fiecare jurat are disponibile 10 locuri în echipa sa. Concurenții care primesc 3 DA rămân în concurs și sunt puși pe o listă de așteptare, iar cei care primesc 4 DA merg direct în bootcamp.

Ce concurenți au urcat pe scenă în a patra seară de X Factor 2021

Sofia Cagno

Sofia venit tocmai din Italia pentru a-i cuceri pe jurații X Factor 2021. Concurenta de 16 ani a mărturisit că este o persoană extrem de timidă, însă muzica a ajutat-o să se exprime și să se deschidă. Sofia a venit la emisiune însoțită de mama sa și de instructoarea de canto, care a lucrat și cu Maneskin, câștigătorii Eurovision 2021.

Sofia a cântat piesa "Runnin (Lose It All)" și a primit 4 DA din partea juraților. Astfel, concurenta merge direct în Bootcamp în echipa lui Florin Ristei.

Robert Reamzey

Robert are 27 de ani și este din București. La bază e profesor de pian. Concurentul a mărturisit că și-a transformat casa într-un studio și se ocupă de muzică în fiecare zi.

Pe scena de la X Factor, Robert a interpretat o versiune specială a piesei "Take Me To Church" (Hozier). Concurentul a interpretat atât vocal, cât și la pian și a primit 3 DA din partea juraților.

"Ești o personalitate aparte pentru scenă", a spus Delia.

Ana Vacari

Ana are 27 de ani și este originală din Republica Moldova. Tânăra a mai participat la X Factor în 2017. I-a plăcut atât de mult experiența încât a revenit, mai pregătită și mai hotărâtă să câștige marele premiu. Ana a cântat piesa "Stand Up For Love" (Destiny's Child) și a primit 3 DA, aflându-se pe lista de așteptare a Loredanei.

"A fost o piesă grea, dar ai dus-o până la capăt. Ești una din vocile acestei ediții, fără dar și poate. Răspunsul meu este DA", a spus Ștefan Bănică.

Melvin Hernandez

Melvin este originar din Filipine, dar locuiește în Brașov cu soția sa româncă. Concurentul are o experiență muzicală vastă, cântând de peste 20 de ani pe vase de croazieră. La X Factor, Melvin a interpretat "Just One" de la James Ingram și a primit 3 DA.

"Ai o eleganță aparte și o voce foarte bună", a spus Delia.

Cătălin Budea

Cătălin are 19 ani și locuiește în Cluj-Napoca. Acolo studiază asistența socială, însă a mărturisit că muzica este adevărata sa pasiune. A moștenit talentul de la mama sa, pe care a dorit să o facă mândră cu prestația de la X Factor 2021. Și a reușit. Cătălin a primit 4 DA cu piesa "Amnesia" (Roxen).

"Faptul că te-ai aruncat la o piesă imposibil de cântat, din punctul meu de vedere, mă face să te apreciez la maximum. Bine ai venit la X Factor", i-a transmis Delia.

Cosmina Cotoroș

Cosmina are 15 ani și a venit tocmai din Chișinău să demonstreze că deține factorul X. Concurenta a venit însoțită de mama sa care se declară cel mai mare susținător. Adolescenta a cântat piesa "Send My Love" (Adele) și se află pe lista de așteptare cu 3 DA.

"Ai o voce extrem de bine pusă la punct pentru vârsta ta", a comentat Ștefan Bănică.

Ainhoa Sanchez Millan

Ainhoa este originară din Spania, însă dragostea pentru România a luat naștere odată cu o relație de dragoste pe care o trăiește cu un român. Tot partenerul său a fost și cel care a înscris-o la X Factor 2021. Concurenta a interpretat piesa "Rise Up" și i-a cucerit pe cei patru jurați. Ainhoa merge direct în Bootcamp.

"Ai o voce senzațională și îmi place și accentul", a spus Florin Ristei.

Alisa Iancu

Alisa are 20 de ani și este studentă la Facultatea de Medicină Veterinară. Iubește animalele în aceeași măsură în care iubește și muzica, declarând că își dorește să devină un medic veterinar care cântă. Pe scena de la X Factor, Alisa a adus emoție cu melodia "Skinny Love". Concurenta a primit 3 DA și se află pe lista de așteptare a lui Florin Ristei.

Andrei Duțu

Andrei este din București, dar a locuit șapte ani în Londra. A studiat acolo, dar a și lucrat diferite job-uri pentru a se putea întreține. Concurentul a declarat că experiența din Londra l-a ajutat foarte mult în dezvoltarea personală.

Pe scena de la X Factor, Andrei a interpretat piesa "All I Want" (Kodaline). Vocea specială și emoția transmisă i-au cucerit pe jurați, iar Andrei merge direct în Bootcamp în grupul lui Ștefan Bănică.