Rob Halford, solistul Judas Priest dezvăluie că a avut cancer în 2020

În vârstă de 70 de ani, unul dintre cei mai reputaţi solişti din lume, Rob Halford a descoperit că suferă de cancer la prostată în primăvara lui 2020. Tot atunci a început tratamentul, iar acum se află în remisie. Iată un citat al artistului, în discuţia cu publicaţia Heavy Consequence:

Am avut mica mea bătălie cu cancerul cu un an în urmă, peste care am trecut şi sunt în remisie acum, mulţumesc lui Dumnezeu. Asta s-a întâmplat în vreme ce eram în lockdown, aşa că lucrurile se întâmplă cu un motiv că înlănţuire de evenimente. Nu am nimic decât recunoştinţă în acest moment al vieţii mele cu privire la faptul că fac ceea ce iubesc cel mai mult.