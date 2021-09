Urmăreşte-o pe Kristen Stewart transformată în Prinţesa Diana în noul trailer "Spencer"

Filmul "Spencer" are premiera pe 5 noiembrie în cinematografe şi având în vedere aprecierile criticilor de la Venice Film Festival şi Toronto International Film Festival, e clar că avem ceva special aici. E o şansă să o vedem pe Kristen Stewart primind o nominalizare la premiile Oscar. Filmul biografic a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneţia şi prezintă un weekend important din viaţa prinţesei. Lady Diana Spencer s-a căsătorit cu Prinţul Charlies în anul 1981, iar cei doi s-au despărţit în 1992, urmând să divorţeze oficial în 1996. Prinţesa de Wales avea să moară în 1997 într-un accident de maşină controversat, la doar 36 de ani.

Studioul descrie astfel synopsisul:

Căsătoria Prinţesei Diana cu Prinţul Charles s-a răcit. Deşi zvonurile despre relaţii extramaritale şi divorţ abundă, pacea este restabilită de festivităţile de Crăciun la moşia Reginei din Sandringham. Se mănâncă şi se bea, se vânează şi se împuşcă animale. Diana ştie jocul, dar în acest an lucrurile vor fi total diferite.

În trailer o vedem pe Diana plină de îndoială şi ezitări cu privire la modul în care trebuie să se poarte. Prinţul Charles e jucat de Jack Farthing, iar el o sfătuieşte pe soţie să aibă o abordare duală: cea reală şi cea "care e fotografiată". În distribuţie se află şi Sally Hawkins, Timothy Spall şi Sean Harris. Regizor este Pablo Larrain, care s-a ocupat de excelentul "Jackie" cu Natalie Portman, iar scenariul este scris de Steven Knight, omul din spatele "Peaky Blinders".

Kristen Stewart e deja un nume mare la Hollywood, apărând atât în filmele adolescentine "Twilight", dar şi în "Snow White and the Huntsman" şi unele proiecte deloc apreciate precum noul "Charlie's Angels". Pe actriţă am văzut-o şi în "Cafe Society" o creaţie semnată Woody Allen în 2016, iar în ultimii ani Kristen a apărut în videoclipuri ale formaţiilor Interpol şi The Rolling Stones.

Debutul său în mainstream s-a făcut într-un rol de copil în 2002, în "Panic Room", alături de Jared Leto, Jodie Foster, Forest Whitaker.