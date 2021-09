Concertul LP de la Arenele Romane a fost un manifest al speranței

La 1,57 m, sub 50 de kg și, mai ales, la cei 40 de ani de cumul de pierderi, îmbinate cu crâmpeie de regăsiri transformate invariabil în versuri pline de patos, LP are puterea incontestabilă de a-și cânta durerea, care, până ajunge la urechile publicului, se deschide în milioane de uși și ferestre și posibilități ce reverberează cu trăiri și amintiri încărcate de emoție pură. Și de speranță.

Și exact despre încrederea într-un viitor mai bun și sigur a fost întreaga seară. Moonlight Breakfast a încălzit inimile publicului în ritmurile lor pline de optimism și energie. Astfel, în momentul în care LP a pășit pe scenă, emoția fanilor a fost cu totul și cu totul copleșitoare.

Artista a deschis cel de-al 4-lea concert în România cu piesa "The one that you love", într-un show de lumini electrizant. Nu au lipsit celebrele "Dreamer", "When we’re high", "How low can you go", "Muddy Waters", "Recovery", dar și piese de pe noul album "Churches", precum "Goodbye" și "Angels".

Piesa de final – "Lost on you" a adus un moment absolut magic de simbioză a vocii artistei cu vocile tuturor fanilor, o energie și conexiune incredibile. În aplauzele frenetice ale publicului, LP, chitaristul Grecco Burratto, basistul Brian Stanley, toboșarul Neal Daniels și Eric Scullin la clape au părăsit scena lăsând în urmă un sentiment puternic de încredere că împreună putem depăși această perioadă dificilă.

LP a concertat pentru prima dată în România în 2016 în cadrul evenimentului Full Moon (vezi recenzie) de la Arene, revenind un an mai târziu pentru a deschide pe 17 iunie 2017 primul concert Kings of Leon în țara noastră. Artista s-a întors în România în 2019.