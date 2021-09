Oscar and the Wolf revine în România în 2022 pentru două concerte

Concertul din București al lui Oscar and the Wolf va avea loc pe 5 aprilie, la Quantic Club, iar cel din Cluj-Napoca pe 6 aprilie, la FORM Space. Biletele pentru aceste evenimente au fost deja puse în vânzare.

Oscar and The Wolf este pseudonimul artistului Max Colombie, care și-a început cariera pe scena muzicală din Belgia de mai bine de 10 ani, iar activitatea sa a variat de-a lungul carierei sale de la indie folk la dream pop și pop electronic.

Cântărețul a devenit cunoscut prima data în 2013, cu single-ul "Orange Sky", publicul apreciind stilul său unic de a îmbina elemente de indie, baroque pop și muzică electronică.

De atunci, Oscar and The Wolf a lansat numeroase single-uri de succes și două albume de studio. Cel de-al treilea se află în productie și urmează să fie lansat în octombrie 2021. Noul LP al belgianului se va numi "The Shimmer".

Oscar and The Wolf a concertat în 2018 în cadrul festivalului Summer Well. Galeria foto de la eveniment poate fi accesată aici.

Prețuri bilete la concertul Oscar and The Wolf din Quantic/ Form Space:

79 lei în earlybird - primele 200 de bilete

99 lei în presale

120 lei la intrare

*La prețul tuturor biletelor se adaugă comisionul de procesare de 10 lei.

*Evenimentul va respecta normele în vigoare la momentul desfășurării acestuia