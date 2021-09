Guns N' Roses începe "predarea" în noul an școlar cu "Hard School"

Varianta de studio a melodiei noi "Absurd" are o voce ceva mai bine finisată a lui Axl Rose, care sunase bizar, dramatic în versiunea live de la început de lună august 2021. Era în lucru în studio sub numele de "Silkworms" încă din 2001, dar nu a mai ajuns pe ultimul album al trupei, "Chinese Democracy", lansat în 2008. Este un track muşcător, hard rock pur, muzică de gaşcă de bikeri şi de bar american. Axl Rose are o voce serios prelucrată şi amplă, cu mult ecou, numai bună de arene pline de public.

Interludiul de la mijloc, cel visător aduce aproape cu un sound de rock progresiv şi schimbă total ritmul melodiei. Faţă de "Silkworms" au fost excluse părţile electronice, a fost păstrat riff-ul din intro şi versurile de la început, dar au fost adăugate extra secţiuni de chitară.

Ilustraţia include acea Meduză cu tentacule folosită ca visualizer şi la concertele recente Guns N' Roses. Chitara scoate piesq în evidenţă, prin creativitate, explozia sa în solo-uri şi energia emanată. Guns N' Roses şi-a început turneul de vară din 2021 cu o reprezentaţie pe 31 iulie la Hersheypark Stadium în Hershey, Pennsylvania. Acest turneu se numeşte "We're F'N Back" şi este într-un fel o continuare a turneului de reunire început în aprilie 2016, "Not In This Lifetime". A devenit al treilea cel mai mare generator de venituri din istoria Billboard Boxscore.

Ce e special la aceste serii de cocnerte e că Guns apare acum cu lineup-ul clasic. Îl are pe Slash la chitară, Duff McKagan la bas, Axl Rose la voce şi Frank Ferrer la tobe. Al doilea chitarist este Richard Fortus, iar la clape se află Dizzy Reed şi Melissa Reese. Urmează pentru grup concerte în Detroit, Los Angeles, Dallas, Chicago şi se va opri în Florida pe 3 octombrie. În deschidere apare Mammoth WVH, formaţia fiului lui Eddie Van Halen, Wolfgang Van Halen.

Între timp GNR a lucrat şi la un nou album, conform indiciilor oferite în presă de către Slash. Ar fi primul album cu Rose, Slash şi McKagan din 1993 încoace.