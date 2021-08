X Factor România revine pe Antena 1 cu sezonul 10 - Când începe și ce calități trebuie să aibă concurenții

Pandemia a făcut foarte mulţi artişti, actori, comedianţi să pornească podcasturi, pentru a fi mai aproape de fanii lor. Smiley a pornit în primăvara lui 2021 "8, 8 şi ceva, FIX", o producţie online relaxată, unde artistul a invitat amici ai săi şi persoane de care se simte apropiat. Totul începea cu un episod despre paternitate, în care Bobonete, Fodor şi DOC au avut sfaturi pentru proaspătul tătic Smiley. Au fost invitaţi şi Pavel Bartoş şi soţia, dar şi Ştefania, Speak, Deliric şi Doc în ultimele episoade.

În luna mai i-am făcut pe Gina Pistol, DOC şi Deliric discutând despre sinceritate. Ultimul episod a venit pe 10 iunie 2021, iar după o serie de ştiri pe scurt, un sketch cu istoria shaormei, pe la minutul 17 apar şi invitaţii speciali: Delia Matache şi Dan Badea. Colegi la iUmor, artista şi comediantul au discutat în special despre vacanţe, făcând paralela celor de la noi cu cele din afară. S-a vorbit despre all inclusive, kilogramele puse inevitabil în concediu, dar şi despre cele mai exotice locuri în care a fost Delia.

Am aflat că Smiley nu are atât de mult timp pentru concedii pe cât şi-ar dori şi am ascultat din nou păţania Deliei dintr-o excursie pe munte când era mică. E vorba despre momentul când şi-a petrecut noaptea în pădure alături de tatăl său şi sora în vârstă de doar 5 ani, cu sunete de animale în jur. Auzisem istorioara la podcastul lui Micutzu, unde am aflat şi că Deliei îi e mai teamă de vaci agresive decât de unele animale carnivore. Am avut şi sfaturi pentru vacanţele în Europa, iar Dan Badea a povestit despre momentul când a făcut stand-up pentru soldaţii romani din Afghanistan.

Smiley a lansat în această primăvară piesa "Noi doi şi noaptea", iar pe 1 iunie a sărbătorit Ziua Copilului lansând o versiune live a piesei "Până la Tine". Pe artist îl vom vedea în juriul noii emisiuni SuperStar România, iar alături de el vor juriza şi Marius Moga şi Carla's Dreams, dar şi Raluka. Delia a apărut în urmă cu o lună la podcastul "Acasă la Măruţa", armonizându-şi vocea cu Andra, pentru că în iunie să lanseze piesa "Racheta", care fusese NFT la începutul anului.