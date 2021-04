Ștefan Bănică: "Lecțiile de viață primite de la tata și-au pus amprenta pe modul meu de a gândi"

Un nou sezon al emisiunii "Rețeaua de idoli" debutează duminică, de la ora 18:00, la TVR 2. Invitatul Irinei Păcurariu este Ștefan Bănică, un artist și actor extrem de iubit și apreciat în România.

În cadrul acestui interviu, muzicianul explică cât de mult au contat sfaturile primite de la tatăl său, regretatul actor Ștefan Bănică Senior.

"Lecțiile de viață primite de la tata și-au pus amprenta pe modul meu de a gândi. De exemplu, puști fiind, i-am spus <<Tată, am fost la un film și nu mi-a plăcut actorul din rolul principal. Mi s-a părut că e slab>>. Era un film românesc . Tata tace, apoi spune: <<Ai fost la film… ai plătit bilet?>> <<Nu, am intrat că a zis cineva că sunt băiatul lui Ștefan Bănică!>> . <<Deci nu ai plătit biletul. Atunci să nu îți mai dai cu părerea despre cineva care a făcut ceva. Tu ce ai făcut? Nu ai făcut nimic. Când o să plătești bilet, să îți dai cu părerea. Când o să faci ceva, să îți dai cu părerea.>>

Au trecut anii și am făcut "Liceenii". Am vorbit din nou cu tata. <<Auzi, rămân la aceeași părere>>.<<Dar acum ai dreptul să vorbești>>, mi-a spus el. Am înțeles atunci cum merg lucrurile când vrei să pui cărămidă peste cărămidă și să faci o construcție. O clădire nu începe cu etajul întâi, începe cu parterul", a povestit actorul la "Rețeaua de idoli".