The Weeknd va fi personaj de serial HBO; Artistul va scrie scenariul lui "The idol"

Serialul "The Idol" spune povestea unei cântăreţe pop de sex feminin care începe o poveste de dragoste cu deţinătorul unui club de noapte din Los Angeles. Acesta este un personaj enigmatic şi liderul unei secte (poate chiar rapperul va fi acel lider sau un acolit). The Weeknd, pe numele său real Abel Tesfaye ca fi co-scenarist şi producător executiv, alături de Reza Fahim şi Sam Levinson. Joseph Epstein va scrie scenariul şi va produce de asemenea acest show. Marry Laws va scrie şi va fi co-producător executiv. Sam Levinson este creatorul seriei hit "Euphoria", pe care o lansa la HBO în 2019. A primit multiple nominalizări Emmy pentru primul sezon şi un premiu chiar pentru Zendaya, la categoria "Cea mai bună actriţă principală într-o dramă".

The Weeknd nu e străin de producţii TV, el apărând ca un personaj animat în serialul "American Dad" de pe TBS în 2020. Tot atunci şi-a scris singur scenariul. În plus, cel mai mare rol de până acum a fost în filmul "Uncut Gems", cu Adam Sandler în rol principal şi foarte apreciat de critici. Acolo The Weeknd apărea în rol propriu. Ultimul LP al artistului a fost "After Hours", care a strâns peste 7 miliarde de stream-uri globale audio şi video. Marele său hit este "Blinding Lights", care încă răsună la radio-uri şi se afla în topuri.

The Weeknd a avut şi o reprezentaţie la Super Bowl LV la început de an 2021. A avut de asemenea şi un conflict cu organizatorii Grammy, după ce nu s-a regăsit pe lista nominalizaţilor. Pentru ultimul său material discografic, artistul a inventat un personaj dependent de operaţii estetice, hedonist şi perfect scufundat în viaţa glam de noapte din Los Angeles. Metamorfoza sa continuă, după ce devenise un "Starboy" alături de Daft Punk în 2016. În 2019 contribuia la o piesă pentru coloana sonoră "Game of Thrones", iar în 2018 lansa un EP de despărţire, dedicat Selenei Gomez.