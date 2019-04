Ascultă piesa The Weeknd, SZA & Travis Scott pentru Game of Thrones - "Power Is Power"

O nouă piesă de pe coloana sonoră Game of Thrones este disponibilă pentru a fi ascultată de publicul larg. Se numește "Power is Power" și este interpretată de The Weeknd, SZA și Travis Scott. Haideți să vedem cum sună compoziția pop-hip-hop despre putere.

Acum aproximativ două săptămâni vă spuneam că The Weeknd, alături de SZA și Travis Scott pregăteau o piesă pentru coloana sonoră Game of Thrones. Iată că piesa e gata și disponibilă, se numește "Power is Power" și are multe referințe către temele principale din mult-iubitul serial.

Piesa compusă de The Weeknd îmbină popul cu hip-hopul și le pune în valoare vocile celor trei, cu versuri trimițând la însemnătatea puterii, la greutățile și invicibilitatea dată de coroană. De asemenea referințele către gheață și foc din versuri sunt clare (cartea lui George R. R. Martin's - A Song of Ice and Fire este povestea de la care a pornit Game of Thrones).

"Power is Power" se află pe albumul de coloană sonoră For the Throne (Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones) alături de alte piese precum "Jenny of Oldstones" -Florence and the Machine, "Pray" - Matt Bellamy sau "Turn On Me" de la The National.