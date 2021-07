Angelina Jolie și The Weeknd au fost surprinși luând cina împreună

Potrivit publicației Page Six, Jolie și The Weeknd au luat cina la restaurantul italian Giorgio Baldi. Cei doi au plecat separat, pentru a evita ca paparazzi să îi fotografieze împreună. Angelina a purtat un trench cafeniu și o rochie neagră de mătase, în timp ce The Weeknd a fost îmbrăcat casual - geacă de blugi, tricou negru și jeanși.

Deși nu este imposibil să fi fost o întâlnire romantică (atât Jolie, cât și The Weeknd sunt în prezent singuri), a fost mai probabil o întâlnire de afaceri, pe baza a ceea ce o sursă a declarat publicației menționate mai sus:

"În mod clar, nu încearcă să ascundă întâlnirea. [The Weeknd] se concentrează pe industria cinematografică. Are un nou serial pe HBO în care joacă".

Dincolo de acest aspect, între cei doi se pot găsi și alte legături. S-a vehiculat că Brad Pitt, fostul soț al actriței, ar fi flirtat cu Selena Gomez, fosta parteneră a lui The Weeknd în 2016. Acest lucru ar fi creat tensiuni în cuplul Jolie-Pitt. În același an, The Weeknd lansa piesa "Party Monster", ce conține o referință la Angelina: "Angelina, buze precum Angelina".

Mai mult, este posibil ca pe cei doi să-i fi legat și dragostea pentru Etiopia - părinții cântărețului sunt originari din Etiopia, iar Angelina a adoptat-o pe fiica ei de 16 ani, Zahara Marley, din această țară. Indiferent de numărul de presupuneri, fanilor nu le rămâne decât să aștepte și să vadă ce relație s-ar putea forma între Angelina Jolie și The Weeknd.

În altă ordine de idei, The Weeknd, pe numele său real Abel Tesfaye, va juca și co-produce noul serial "The Idol". Pelicula spune povestea unei cântărețe de muzică pop care începe o poveste de dragoste cu un enigmatic proprietar de club din L.A. fiind, în același timp, și liderul unei secte.

În ceea ce o privește pe Angelina, o putem urmări în "Those Who Wish Me Dead", lansat deja în cinematografe, dar și în "Eternals". Acesta din urmă o prezintă pe actriță jucând rolul de super-erou și va fi lansat pe 5 noiembrie.