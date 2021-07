RoadkillSoda și Cosmos în Buzunar deschid concertul Alternosfera de la Arenele Romane

Intervievat de Adrian Despot în cadrul seriei de discuții Backstage Pass, by Electric Castle, Marcel Bostan a povestit despre lunile petrecute în pandemie, începuturile sale în muzică și planurile de viitor. Vocalistul a dezvăluit că trupa lucrează la un nou album, care va ridica ștacheta și mai sus, în linie cu așteptările fanilor.

Întrebat în ce direcție se îndreaptă noile compoziții, din punct de vedere stilistic, Marcel a explicat care este filosofia după care se ghidează atunci când scrie muzică.

Marcel a dezvăluit că mixajul e realizat de un reputat inginer de sunet, pe nume Adrian Bushby. Acesta are în palmares două premii Grammy: unul pentru albumul "The Resistance", al trupei Muse, și încă unul pentru discul "Echoes, Silence, Patience & Grace", al formației Foo Fighters.

"Cu materialul ăsta, noi am ajuns la concluzia că nu mai putem să mixăm în Chișinău (...). Acum mixăm cu un domn, Adrian Bushby. Domnul este unul mega respectabil: are două Grammy-uri - unul pentru Muse - "The Resistance" și unul e pentru Foo Fighters, din 2007, nu mai țin minte exact cum se numește albumul. A lucrat cu nume foarte mari, gen U2, Placebo și tot așa. Are acolo așa o listă, noi ne-am speriat când am citit-o. Și am dat materialul, avem premixurile făcute, sună absolut diferit. Ca să înțelegi, am tradus textul și în engleză, am povestit care-i istoria. A fost așa o surpriză pentru noi că am fost acceptați de el pentru o colaborare și lucrăm înainte, sperăm să fie bine", a povestit Marcel.