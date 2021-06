Tenacious D şi Amy Lee cântă despre vaccin pe un cover Ramones

Noua piesă se numeşte "Vaccinated" şi a primit un clip de 1 minut şi de 31 de secunde. Prezintă toată aventura lui Kyle Gass pregătindu-se cu 24 de ore înainte de vaccinare. În videoclip îi mai vedem şi pe Jack Black, coleg de trupă în Tenacious D cu Kyle, dar şi pe solista Evanescence Amy Lee. Aceasta apare primind o "vaccinare" de la fiica sa. Îi mai vedem în video şi pe chitaristul Toto Steve Lukather, actori ca John C. Reilly, Samantha Bee şi Kathy Najimy.

Cât despre nume mari din rock, apar Danko Jones, Black Stone Cherrry şi The Protomen. Versurile celebre din "Sedated" de la Ramones sunt inlocuited cu "I'm getting vaccinated". Originalul "I Wanna Be Sedated" este una dintre cele mai cunoscute melodii Ramones, care a apărut pe un album din 1978 al formaţiei. Acest cover are rol de awareness şi de a atrage americanii să se vaccineze.

Tenacious D este o trupă formată în 1994, dar care a avut o explozie de popularitate abia la începutul anilor 2000. La final de ani '90 cânta în deschiderea unor nume mari precum Pearl Jam, Tool sau Beck. În 2000 sosea albumul "Tenacious D", cu Dave Grohl la tobe. În noiembrie 2006 venea propriul film al acestui proiect muzical, "Tenacious D in The Pick of Destiny". Pelicula nu a avut încasări mulţumitoare, dar a fost urmată de de un turneu care a compensat din pierderi.

Jack Black şi Kyle au câştigat un Grammy în 2014 pentru un cover după o piesă a lui Ronnie James Dio, "The Last In Line. În 2018 se discută despre un al doilea film, dar a sosit doar o serie web animată "Tenacious D în Post-Apocalypto". Cheia acestui grup este stilul dramatic al vocii lui Jack Black şi abilităţile de chitarist ale lui Gass.

Evanescence a lansat la început de an 2021 albumul "The Bitter Truth", care abordează teme sociale şi politice, dar şi sentimentele resimţite în pandemie. A avut ca single-uri "Better Without You", "Yeah Right", "Use My Voice" şi "The Game Is Over". Amy Lee a vorbit pe final de 2020 despre relaţia sa cu casa de discuri şi condiţii i-a impus.