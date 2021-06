Ed Sheeran a cântat sâmbăta acesta în cadrul festivalului BBC Radio 1's Big Weekend, revenirea sa pe scenă aducând cu sine cu câteva anunțuri importante. Artistul britanic și-a încheiat momentul de respiro anunțat în 2019 și este dornic să împărtășească lumii muzica sa, compusă în perioada de pauză de dinainte de pandemie, dar și din timpul ei.

Intervievat de BBC Radio 1, Ed a povestit despre schimbările din viața sa personală, dar și despre planurile sale muzicale. Artistul a adoptat formula clasică de show live cu trupă, renunțând la pedala de tip Looper.

"Am mai avut show-uri cu trupă, dar numai la cerința emisiunilor la care am fost. La Saturday Night Live mi-au spus că ar vrea să mă vadă cu trupă, așa că am avut o trupă. Am simțit că am folosit pedala de tip looper vreme de 15 ani, din care 10 ani la modul profesionit, iar în cadrul ultimului turneu pe care l-am avut, foarte mulți oameni m-au văzut făcând asta. Am simțit că am făcut suficient lucrul ăsta, trebuie să fac ceva diferit. Am strâns o trupă de instrumentiști și am început să repetăm împreună", a povestit Ed.