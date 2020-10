Suntem în sezonul aniversărilor şi după ce Linkin Park a aniversat 20 de ani de "Hybrid Theory", acum Placebo sărbătoreşte 2 decenii de existenţă pentru albumul "Black Market Music". Această aniversare vine cu un documentar episodic, postat pe YouTube. Din aceste episoade aflăm culisele înregistrării albumului şi vedem interviuri cu artiştii din trupă. Le puteţi găsi în articol.

Al treilea LP al formaţiei Placebo şi cel care i-a definit cariera este "Black Market Music". A sosit pe 9 octombrie 2000 şi a oferit lumii single-uri precum "Taste In Men", "Special K" şi "Slave to the Wage". Brian Molko şi Stefan Olsdal au urcat până acum pe YouTube primele două clipuri dintr-un documentar din 4 părţi, care detaliază crearea acestei capodopere. În primul episod Olsdal ne duce la Matrix Studios în centrul Londrei, unde Placebo a compus şi creat demo-urile pentru "Black Market Music" în ultimele luni din 1999.

În materialul aniversar de 20 de ani apare şi producătorul Paul Rockett, care îşi aminteşte de momentul când i s-a propus să colaboreze cu Placebo. A început să îi viziteze la studio pentru a asista la procesul creativ. Paul tocmai terminase de înregistrat un album The Cure şi o serie de piese cu Nick Cave. Producătorul citează "sesiuni foarte creative şi foarte multe experimente". Placebo tocmai venea încărcată de energie după un turneu de succes şi plină de idei noi.

Albumul avea să ajungă pe locul 6 în topurle britanice şi a fost marcat de o perioadă de hedonism pentru Molko and co. Era perioada când artiştii aveau peste 100 de concerte pe an şi se refugiau în narcotice pentru inspiraţie şi hedonism. Unele dintre piesele de pe album au tempo foarte ridicat, iar versurile abordează teme grele, unele relevante şi azi. Molko îşi vede latura creativă de atunci drept una întunecată, aşa cum afirmă în episodul 2 al documentarului. Subiectele abordate pe disc includ consumul de ketamină, familiile dezbinate, comportamentul agresiv în relaţii, misoginism, homofobie, voyeurism şi obsesia de înavuţire.

Piesa "Commercial for Levi" este un tribut pentru inginerul de sunet Levi Tecofski, care i-a salvat viaţa lui Brian Molko. Acesta a fost aproape călcat de o maşină în viteză, beat fiind.

Album nou în 2021?

Placebo pare a fi în pauză de ceva vreme, nemailânsand un album de la "Loud Like Love" din 2013. Au fost totuşi câteva indicii în presa franceză că trupa ar fi intrat în studio şi ar intenţiona să lanseze un LP în februarie 2021. Sursa ar fi managerul grupului condus de Molko. Placebo a cântat la Bucureşti în 2017 şi trebuia să fie headliner la Electric Castle 2020.