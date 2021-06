Kim Kardashian îl va iubi pe Kanye West "pentru tot restul vieții"

Kim Kardashian şi Kanye West s-au căsătorit în Italia, Florenţa în 2014. Ultimul an a fost unul dificil pentru cuplu, Kanye West fiind ocupat cu campania prezidenţială din SUA. Asta în vreme ce se lupta cu bipolaritatea şi renunţase la medicamente. A fost şi acea apariţie de la podcastul lui Joe Rogan, unde Kanye a vorbit despre problemele sale mentale, noua colecţie de adidaşi, despre extratereştri şi faptul că... ar vrea să lanseze propriul dicţionar. 2020 a fost şi plin de slujbe religioase ţinute de artist şi lansări de piese religioase.

Tabloidele au tot scris în decembrie 2020 că acest cuplu se dizolvase, iar Kanye şi Kim locuiau separat. Celebrul site TMZ scrisese luni întregi despre problemele din relaţia celor doi. Acum surse din SUA scriu că starul reality show-ului "Keeping Up With the Kardashians" a cerut şi custodia celor 4 copii împărţită cu Kanye. Kim a început să devină celebră în 2007 prin reality show-ul produs de E! Television despre viaţa de zi cu zi a familiei sale. Producţia a ajuns totuşi la final, iar sezonul 21 va fi difuzat anul viitor.

Kim a avut succes în toate proiectele sale adiacente, de la aplicaţii pentru mobil (inclusiv un joc), la machiaj, haine şi parfumuri. Forbes estimează averea sa la 780 de milioane de dolari.

Kanye West pe de altă parte este unul dintre cei mai apreciaţi rapperi din lume. Are la activ premii Grammy, dar în ultimii ani s-a remarcat mai degrabă prin colecţiile sale vestimentare şi în special prin încălţări sport, prin colaborări cu Adidas şi Nike. Brandul Yeezy de încălţăminte a generat vânzări impresionante. În 2009 sosea Nike Air Yeezy, iar în acelaşi an Kanye colabora cu Louis Vuitton pentru a crea pantofi mai posh şi exclusivişti. 2013 a fost un an crucial, când Kanye a părăsit Nike şi a semnat un contract de 10 milioane de dolari pentru Adidas.

Cât despre relaţia celor doi, Kanye şi Kim au fost prieteni câţiva ani până să înceapă o relaţie. West a apărut în reality show-ul Kardashienilor în 2010. Prima fiică, North, a venit pe lume în 2013. Kanye a închiriat stadionul de baseball al echipei San Francisco Giants, dar şi o orchestră pentru a o cere pe Kim în căsătorie în faţa familiei sale.

Cuplul s-a ferit de tabloide, până ce s-a întâmplat jaful din Paris din 2016, când lui Kim i s-au furat bijuteriile sub ameninţarea armei.