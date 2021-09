Kanye West - 24

Regizat de Nick Knight, clipul piesei "24" începe cu imagini de la o petrecerea privată de lansare a albumului "DONDA", party ce a avut loc în Atlanta. Rapper-ul este filmat "zburând" spre tavanul stadionului, înălțându-se apoi în văzduh.

Albumul "DONDA", care include această piesă, ar fi trebuit să apară în iulie 2020, fiind amânat de mai multe ori. În cele din urmă discul a apărut pe final de august 2021. Titlul LP-ului este inspirat de mama rapper-ului, care a murit în noiembrie 2007. Pe acest material cu 27 de piese sunt incluse o multitudine de colaborări, printre care Playboi Carti, Lil Baby, The Weeknd, Travis Scott, Lil Yachty, Kid Cudi, Chris Brown, Roddy Ricch, DaBaby, Marilyn Manson, Ty Dolla Sign.

Tracklist "DONDA" - Kanye West:

01. Donda Chant

02. Jail

03. God Breathed

04. Off The Grid

05. Hurricane

06. Praise God

07. Jonah

08. Ok Ok

09. Junya

10. Believe What I Say

11. 24

12. Remote Control

13. Moon

14. Heaven And Hell

15. Donda

16. Keep My Spirit Alive

17. Jesus Lord

18. New Again

19. Tell The Vision

20. Lord I Need You

21. Pure Souls

22. Come To Life

23. No Child Left Behind

24. Jail pt 2

25. Ok Ok pt 2

26. Junya pt 2

27. Jesus Lord pt 2