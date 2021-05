Evanescence pleacă în turneu cu Halestorm și marchează anunțul cu un clip live al piesei "Better Without You" - VIDEO

"The Bitter Truth" este al cincilea album din discografia formaţiei şi primul album cu material original din 2011. În 2017 a apărut discul "Synthesis", care includea reinterpretări ale hiturilor trupei, într-o variantă orchestrală şi electronică. Single-urile care au prefaţat acest release au venit fiecare cu câte un mesaj ţintit. "Yeah Right" a atacat industria muzicală şi superficialitatea sa, iar "Use My Voice" a fost despre tinerii care trebuie să iasă la vot pentru a schimba lumea, în contextul alegerilor din SUA din 2020.

Acel single a fost unul deosebit, reprezentând o colaborare între Amy Lee, colegii de trupă, Sharon den Adel, Lindsey Stirling, Lzzy Hale, Taylor Momsen. În vara lui 2020 apărea piesa "The Game Is Over", cu un videoclip care prezenta latură întunecată a izolării pandemice. Încă o piesă şi un clip cu acelaşi mesaj apăreau în aprilie 2020, "Wasted on You", care era mai degrabă o melodie despre poveştile de dragoste încheiate şi anii irosiţi într-o relaţie care nu merită.

În ultimii ani am auzit şi coveruri de la Evanescence, precum cel după Fleetwood Mac, "The Chain" sau "Cruel Summer" după Bananarama. Amy Lee a lucrat la noul album alături de colegii actuali de trupă Troy McLawhorn, Jen Majura, Tim McCord şi Will Hunt. Multe din sesiuni s-au desfăşurat pe Zoom din cauza pandemiei. Există şi un documentar cu rol de "making of" difuzat pe Coda Collection şi numit "Embracing the Bitter Truth". Discul s-a născut parţial şi din durere, pentru că în ianuarie 2018 Amy Lee a dezvăluit că fratele său mai mic a murit după o bătălie de ani buni cu epilepsia, la doar 24 de ani.

Pe lângă versurile despre depăşirea stării de disperare şi durere, Evanescence are şi piese despre împuternicirea femeii şi a generaţiilor tinere. Amy a simţit şi nevoia de a se exprima ceva mai liber într-o industrie dominată de bărbaţi. "The Bitter Truth" vine într-o perioadă specială, deoarece pe 4 martie s-au împlinit 18 ani de când a sosit albumul de debut Evanescence, "Fallen", care a inclus hiturile "Bring Me to Life" şi "My Immortal". Acel LP a vândut peste 17 milioane de unităţi global şi a adus două premii Grammy pentru trupă.

Formaţia ne-a vizitat în septembrie 2019, pentru un concert la Arenele Romane, unde s-au auzit cele mai mari hituri ale sale.