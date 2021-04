Ozzy Osbourne, Robert Plant, Liam Gallagher și alți muzicieni vor apărea într-un nou documentar

Ozzy Osbourne, Robert Plant, Liam Gallagher și mai multe celebrități apar în noul documentar "Rockfield: The Studio on the Farm", ce va fi lansat pe 14 mai. Găsești mai multe detalii în articol.

Printr-o suită de imagini de arhivă, documentarul va spune povestea faimosului studio de înregistrări din Țara Galilor. De-a lungul anilor, trupe importante din Marea Britanie, cum ar fi Black Sabbath, Queen, Oasis și Coldplay, au înregistrat la Rockfield, înființat acum aproape 60 de ani. Osbourne, Plant, Gallagher și Chris Martin (Coldplay) sunt intervievați, reflectând asupra experienței lor la Rockfield. Documentarul este regizat de Hannah Berryman și a fost deja prezentat la SXSW și la alte festivaluri de film. Compania Abramorama a câștigat drepturile de distribuție a filmului și îl va lansa direct către consumator înainte de a ajunge pe alte platforme digitale. "Dintr-un anumit punct de vedere, filmul este despre dinamica trupelor și profunzimea înregistrărilor de acel tip, ceea ce, cu tehnologia de astăzi, este în declin. Această intensitate aproape a despărțit unele trupe, dar a și produs piese care au rezistat testului timpului și publicul poate auzi tot ce s-a întâmplat la această fermă izolată", a declarat regizoarea Hannah Berryman. View this post on Instagram A post shared by Rockfield (@rockfieldfilm) Studioul Rockfield este cunoscut mai ales pentru fermele sale și a fost înființat de doi frați, Kingsley și Charles Ward, care visau să facă muzică în timp ce mulgeau vacile. Într-un final, cei doi au transformat ferma familiei într-un studio funcțional, iar locația rurală și izolată i-a cucerit pe artiștii care căutau un mediu de lucru liniștitor. Trailer "Rockfield: The Studio on the Farm":