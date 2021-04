Netflix va produce un film despre trupa KISS, "Shout It Out Loud"

După succesul filmului despre trupa Motley Crue, "The Dirt" Netflix a pus ochii acum pe altă legendă rock, KISS. Gigantul serviciilor de streaming video va produce o peliculă biografică despre formaţia americană, iar producţia este cunoscută în acest moment sub numele de "Shout It Out Loud". Avem detalii în articol.

"Shout It Out Loud" intră în producţie la Netflix după un război al licitaţiilor între platformele de streaming. Noul film va fi regizat de către norvegianul Joachin Ronning, cunoscut pentru filmele "Maleficent: Mistress of Evil" şi "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales". Scenariul este scris de către Ole Sanders. Gene Simmons şi Paul Stanley vor superviza îndeaproape producţia, iar povestea va începe cu copilăria celor doi, care au crescut în Queens, New York.

Vom afla cum s-au împrietenit Gene şi Paul şi cum au fondat formaţia KISS. Evident vom putea asculta hiturile grupului, precum "Shout It Out Loud", "Rock and Roll All Nite" şi "I Was Made For Loving You". KISS pornise un uriaş turneu global în 2019, "End of the Road World Tour", umplând stadioane uriaşe în toată lumea, din Statele Unite în Japonia şi Europa. Turneul se oprise în martie 2020 din cauza pandemiei, dar ar urma să fie reluat în iunie 2021. Grupul a încheiat anul 2020 cu un concert hibrid, care a inclus public live, dar şi virtual.

Trupa KISS există din anul 1973 şi este cunoscută pentru costumele cu ţinte şi pictura facială a membrilor săi. Fomatia a fost printre primele cu un element de shock rock pe scenă, cu scuipat de flăcări şi sânge fals, chitare fumegânde, efecte pirotehnice, tobe care levitează şi multe altele. KISS a vândut peste 75 de milioane de albume în toată lumea.

A schimbat lineup-ul de câteva ori, dar Gene Simmions şi Paul Stanley au rămas mereu oameni de bază. Formula clasică îi includea şi pe Ace Frehley şi Peer cirss, dar aceştia au părăsit trupa în anii '80, revenind pentru o scurtă perioadă în anii '90.

Suntem în plină frenezie a filmelor despre viaţa artiştilor şi în special a starurilor rock. Startul a fost dat de "Bohemian Rhapsody" în 2018, urmat de "The Dirt" în 2019, iar între timp au apărut şi producţii despre Elton John ("Rocketman") şi este în pregătire cel puţin un film despre David Bowie. "The Dirt" a avut un efect atât de mare încât a crescut numărul de ascultări ale pieselor trupei cu câteva sute de procente şi a determinat chiar o reuniune a formaţiei.