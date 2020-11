"Music", filmul regizat de Sia, a primit primul trailer, dar și primele critici - VIDEO

Filmul gravitează în jurul personajului Music, o tânără cu autism non-verbal. Aceasta ajunge în grija surorii sale vitrege mai mari, Zu (Kate Hudson), proaspăt ieșită de la reabilitare. Pentru a-i oferi lui Music o îngrijire cât mai potrivită, Zu este ajutată de Ebo (Leslie Odom Jr.), un prieten care are experiență cu persoanele cu tulburări comunicaționale și comportamentale. "Music" va fi lansat în februarie 2021.

Deși s-ar părea că filmul încearcă să ilustreze o imagine a modului în care prezența lui Music i-ar putea îmbunătăți viața lui Zu, feedbackul primit de trailer nu a fost unul la fel de optimist. Mulți privitori au fost deranjați că Sia a ales-o pe dansatoare sa, Maddie Ziegler, să o interpreteze pe Music, în loc să se îndrepte către o actriță care are autism în viața reală.

Aceștia nu s-au abținut de la comentarii, lăsând pe Twitter o serie de mesaje prin care o acuză pe Sia de discriminare și ofensă la adresa comunităților cu nevoi speciale. Comentatorii au fost de părere că Sia nu a reușit să se consulte cu persoane ce suferă de tulburări de spectru autist. Artista a negat acuzațiile, spunând că inspirația pentru personajul Music a venit de la un prieten de-al său, ce suferă de autism. Sia a menționat și că a avut alături consultați specializați în astfel de tulburări de dezvoltare. Mai mult, artista a comentat că avea de gând să îi ofere rolul unei persoane cu autism, însă având în vedere programul aglomerat de filmări și alte impedimente de producție, a decis în cele din urmă să o aleagă pe Maddie.

Hire disabled people to play disabled roles. If you can accommodate the scene to have an abled person pretending to have a disability, then you can accommodate the disability for real. It’s not that hard.

This film, like the autism conversation in the mainstream, is about us without us. We need the chance to tell our stories, to play autistic characters. This doesn't help us. It hurts us. This is inauthentic. Hire disabled folks, not just write about and profit off of them.