Coloana sonoră a lui "Borat 2" include piese Fanfare Ciocârlia, Goran Bregovic

Cel mai controversat film lansat pe final de 2020 este cu siguranţă "Borat 2", care deja a provocat un scandal politic, legat de apariţia lui Rudy Giuliani în peliculă. Pe noi ne interesează mai degrabă aspectul muzical totuşi şi am regăsit pe coloana sonoră a peliculei piese de le Fanfara Ciocârlia, dar şi de la Goran Bregovic.

Numele complet şi exagerat de lung al peliculei este "Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan". Pe scurt toată lumea îi spune "Borat 2", iar acest film a debutat prin serviciul de streaming Amazon Prime pe 23 octombrie. Spune povestea lui Borat, jucat ca de obicei de Sacha Baron Cohen, de această dată încercând să îşi răscumpere păcatele faţă de regimul din Kazakhstan prin dăruirea fiicei sale către politicieni din SUA. O temă absurdă pentru o comedie absurdă, dar care surprinde din plin neajunsurile societăţii americane.

Cei care au văzut filmul, au remarcat încă din primele 2 minute că se vorbeşte româneşte în "Kazakhstan" şi că o parte din film este realizată în România. Pe coloana sonoră îi regăsim pe cei de la Fanfare Ciocârlia cu câteva piese, inclusiv cea care încheie filmul, "Just the Two of Us". Ansamblul Gypsy Music a creat acest cover după Bill Withers şi Ralph MacDonald special pentru peliculă. Îi dă un iz balcanic şi oriental originalului, contribuind şi cu un accent regional adecvat temei filmului.

"Just the Two of Us" face referire şi la relaţia dintre tatăl Borat şi fiica sa, care ajung să fie mai strâns legaţi de aventura lor. Alte piese ale Fanfare Ciocârlia care apar în film sunt "Disco Dzumbus", "I Am Your Gummy Bear" şi "Cucuritza". Fanfare Ciocârlia, cunoscută şi ca Fanfara Ciocârlia nu foloseşte niciodată partituri în concertele sale, ci se axează pe improvizaţie. Apărea în 1996 şi a susţinut peste 2000 de concerte în peste 70 de ţări. Această formaţie de muzică balcanică provine din România şi este compusă din 12 lăutari din satul Zece Prăjini.

Goran Bregovic contribuie la coloană sonoră cu piesa "Kalasnijkov". Poate cea mai catchy melodie din întreg filmul este "Wuhan Flu Song" scrisă de către Sachan Baron Cohen, împreună cu Erran Baron Cohen. Momentul în care apare în film este în egală măsură halucinant, rasist şi amuzant, subliniind cam tot ce e în regulă în mentalitatea comunităţilor rurale din SUA.

Consensul este totuşi că "Borat 2" nu este la fel de bun ca primul film, cel din 2006.

Trailer "Borat 2":