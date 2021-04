A murit o cântăreaţă din trupa Kelly Family; Artista avea 45 de ani

Kelly Family a fost o trupă apreciată în Europa, prin combinaţia sa de stiluri muzicale. Trupa a pierdut un membru apreciat în aprilie 2021, atunci când a încetat din viaţă Barby Kelly, la vârsta de 45 de ani. Artista s-a retras de pe scena muzicală în 1999, suferind de o boală psihică. Avem detalii în articol.

Barbara Ann "Barby" Kelly a încetat din viaţă pe 15 aprilie 2021, iar decesul său a fost confirmat de către purtătorul de cuvânt al trupei. Fosta cântăreaţă avea doar 45 de ani şi era stabilită în Germania alături de părinţii săi adoptivi, Joey Kelly şi Jimmy, dar şi alături de unul dintre fraţi.

Trupa a transmis următorul mesaj pe Facebook:

Iubita noastră soră Barby ne-a părăsit după o boală în urmă cu câteva zile. Suntem într-o profundă stare de tristeţe şi vă cerem să înţelegeţi că momentan nu vorbim despre asta. Ne va lipsi Barby la infinit şi o vom purta mereu în inimile noastre. Vă mulţumim pentru simpatia şi rugăciunile voastre.

Kelly Family a fost o formaţie înfiinţată în anul 1974, când se numea The Kelly Kids şi cea mai cunoscută piesă a sa este "Fell in Love With an Alien". Era un grup muzical multi etnic, cu rădăcini europene şi americane, compus din multiple generaţii ale familiei Kelly. A abordat genuri ca rock, pop şi folk, având un succes uriaş în Europa, dar mai ales în Germania şi Europa de Est. A vândut peste 20 de milioane de albume şi în anii '80 adopta un stil de viaţă nomad, călătorind cu căruţe cu coviltir prin Europa şi abordând stilul vestimentar şi de viaţă gipsy.

Succesul a venit în 1980, când a sosit piesa "Who'll Come With Me (David's Song)", interpretat de John Kelly, la doar 12 ani. Barbara Kelly a murit de cancer la sân în 1982, dar Kelly Family a continuat să înregistreze. Daniel Kelly înfiinţa propria casă de discuri în anii '80. Pe măsură ce copiii din familia Kelly au crescut, ei au părăsit trupă (Caroline şi Paul). În 1990 Daniel Kelly a suferit un atac cerebral, dar a rămas activ cu trupa până în 2002, când a încetat din viaţă.

Ultimul album al trupei a fost "Wonderful World!" din 2004. Familia Kelly a avut probleme în Germania, unde a fost acuzată de evaziune fiscală şi chiar de sectantism.