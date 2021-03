Delia este primul artist din România care lansează un NFT, cu single-ul "Racheta"

Cei care au urmărit ştirile legate de tehnologie şi muzică în ultima lună au remarcat un cuvânt cheie care apare peste tot, "NFT". Acesta este un Non Fungible Token, care le permite artiştilor să preia controlul asupra veniturilor generate de arta lor, printr-un sistem pe bază de Blockchain. Ei bine Delia a devenit primul artist din România care va lansa un NFT, odată cu piesa "Rachetă". Avem detalii în articol.

Single-ul "Racheta" va fi lansat de către Delia pe 22 martie, aducând conceptul de NFT (non-fungible token) la nivel local. Deja la nivel internaţional artişti plastici, fotografi, muzicieni au obţinut multe zeci de mii de dolari pentru operele lor sau chiar milioane de dolari în cazul artistei Grimes. În spatele acestei evoluţii a plăţii pentru opere de artă se afla blockchain-ul.

Dar ce este un NFT?

Un non-fungible token înseamnă că avem un obiect digital unic, care nu poate fi înlocuit cu altceva. Un Bitcoin este "fungible", poate fi tranzacţionat pentru un alt Bitcoin. Imaginaţi-vă un cartonaş rar cu un jucător de fotbal, de baseball, cu un Pokemon chiar şi veţi fi mai aproape de ideea unui NFT. E un obiect digital unic, a cărui unicitate îi dă valoarea. Majoritatea NFT-urilor la nivel artistic au în spate Blockchain-ul (registrul/catastiful digital) de la moneda cripto Ethereum. Aceasta ar fi a doua cea mai populară monedă după Bitcoin.

Blockchain-ul poate stoca informaţie, inclusiv opere de artă digitalizată. În Blockchain se pot stoca desene, schiţe, muzică, ba chiar personalitatea unui om transformată în AI dacă vreţi un exemplu extrem. NFT-urile sunt mană cerească pentru colecţionarii cu dare de mână, care îşi pot asigura rarităţi mai uşor decât la o licitaţie clasică.

Există deja cazuri extreme, precum o persoană care a plătit 390.000 de dolari pentru un clip video de 50 de secunde al lui Grimes, sau cel care a plătit 6.6 milioane de dolari pentru un video Beeple. Probabil vă întrebaţi cum de o piesă de artă pe care o poţi salva ca un video sau fotografie pe PC poate valora aşa mult? Ei bine, persoana care plăteşte suma deţine drepturile asupra acelei opere de artă, asupra originalului, cu o semnătură unică. Artistul îşi păstrează şi rezervă dreptul de a emite din nou un NFT pentru acea piesă/operă, cu o altă semnătură digitală.

Cu pandemia care a anulat multe surse de venit pentru artişti, NFT-ul poate fi ideal. Trupa Kings of Leon a lansat deja noul său album, "When You See Yourself" în format NFT. Să vedem cât va obţine piesa Deliei prin NFT, pe 22 martie.