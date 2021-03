Garage rockerii ne încântă la început de martie cu al optulea album din carieră, "When You See Yourself". Cel mai nou single de pe disc este "Stormy Weather", care primeşte un videoclip regizat de Casey Mcgrath. Cu un aspect 4:3 şi mult "film grain". Artiştii apar în multiple ipostaze singuratice, fie într-un port plin de mărfuri, în ruinele unei case din pădure sau colindând oraşe părăsite. Îi însoţesc unghiuri generoase de cameră, filmări de deasupra, sau unele foarte intime de aproape.

Artiştii par a trăi într-un univers intern, complet izolaţi de lumea exterioară şi străbătând neantul complet singuri. Nimic nu mişcă în mediile vizitate, fie ele depozite de mărfuri sau zgârie nori din sticlă şi metal. E o angoasă şi o apatie în fiecare atingere de instrument, iar clipul are un "ceva" de toamnă sau o iarnă neîmplinită, fără zăpadă.

De pe noul album am mai putut asculta până acum single-urile "Echoing", "100,000 People" şi "The Bandit". Rockerii din Nashville au unit muzica cu tehnologia odată cu acest release. Au intrat în istorie, pentru că sunt primul artist sau trupă din lume care lansează un album ca o formă de criptomonedă. E de fapt vorba despre un NFT (non fungible token), cea mai trendy modalitate de a lansa artă sau licita pentru artă în ultima vreme. E vorba despre un token care poate fi folosit ca monedă doar în propriul ecosistem. În acest caz sunt implicate oferte speciale pentru merch şi bilete la concerte.

Pe viitor acest token va asigura fanilor loc în faţă la concerte, opere de artă audiovizuală inspirate de albume şi alte beneficii. Totul este pus în mişcare de tehnologia Blockchain, iar albumul va fi disponibil ca NFT doar timp de 2 săptămâni. După acea perioadă va deveni un obiect digital colecţionabil şi monedă de schimb.

Kings of Leon a cântat în România în iunie 2017, promovând albumul "Walls". Show-ul a fost deschis de LP şi Golan, iar publicul a putut asculta hituri precum "Sex on Fire" şi "Use Somebody".