Nu cred că există artistă mai potrivită decât Grimes pentru a crea o piesă pentru coloana sonoră a jocului Cyberpunk 2077. Titlul a sosit pe 10 decembrie, după o aşteptare de 7 ani, iar pe 11 decembrie iubita lui Elon Musk a lansat acest track plin de visare, ecouri şi sintetizatoare futuriste. Vă invităm să îl ascultaţi în articol.

Grimes a cochetat mereu cu o imagine cyberpunk şi alter ego-uri care s-ar simţi ca acasă pe o staţie spaţială sau într-un joc futurist. De altfel artista şi apare în noul joc Cyberpunk 2077 în rolul personajului Lizzy Wizzy. Titlul celor de la CD Projekt Red are deja multiple coloane sonore, lansate sau în pregătire. Pe de o parte avem melodiile din joc, apoi pe cele de la posturile de radio din maşină şi cele tribut realizate de artiştii inspiraţi de această creaţie cu sorginte poloneză.

Single-ul "Delicate Weapon" este extras de pe albumul "Cyberpunk 2077: Radio Vol 2", care vine săptămâna viitoare, după ce "Vol 1" a fost deja lansat. Piesa este o înlănţuire de bas de trip-hop şi sintetizatoare care vibrează de melancolie şi emoţie. E genul de piesă care se ascultă noaptea, zburând deasupra unui oraş poluat din viitor cu un vehicul futurist. Pe lângă Grimes şi trupa Run the Jewels a lansat o piesă specială pentru acest titlu, "No Save Point". Duo-ul american apare la rândul său în joc sub numele de personaje Yankee and the Brave.

Poate cel mai mare cameo îl are Keanu Reeves, care are un rol important în povestea lui Cyberpunk 2077: Johnny Silverhand.

Grimes şi-a lansat noul album "Miss_Anthropocene" în februarie 2020, combinând un neo-pop plin de elemente EDM cu rock alternativ şi dubstep. Cât despre personajul din Cyberpunk jucat de Grimes, Lizzy Wizzy este un pop star robotic, care s-a sinucis pe scenă, trecând de la fiinţă umană la fiinţă cibernetică. Concertul începuse cu varianta umană, apoi a venit suicidul şi piesele au continuat cu varianta robotică. Lizzy Wizzy se vede în imaginea de mai sus. Grimes mai are o piesă în joc, "4AEM", care abordează genul alternative pop.

Artista a avut un an 2020 special, devenind mamă pentru X AE A-XII, primul său copil cu Elon Musk. Numele original conţinea caractere ce nu au fost aprobate legal în SUA, aşa că părinţii au schimbat denumirea cu ceva mai uşor de scris şi pronunţat.