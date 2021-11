Serj Tankian (System of a Down) pregătește o expoziție virtuală

Colecția cuprinde 21 de lucrări ce se doresc a fi o fuziune între artă, muzică, pictură digitală și animație. Expoziția va include, de asemenea, diverse camere de simulare, grafică animată realizată de artistul de efecte vizuale Roger Kupelian și muzică originală compusă de Tankian. Mai mult, colecția va oferi mai multe NFT-uri exclusive cu un print giclée.

Inițiativa lui Serj Tankian este realizată alături de CurioNFT, o platformă ce găzduiește o varietate de colecții virtuale. Referitor la "Not For Touching - The Intangible Composition", Tankian și CurioNFT au anunțat că vor dona 10% din toate vânzările către TUMO, un program educațional cu sedii în țări precum Armenia, Liban, Franța, Rusia, Germania și Albania. TUMO le oferă adolescenților șansa de a-și determina propria metodă de învățare, prin ateliere, activități și proiecte la alegere.

Surprise everyone!!! I am very excited to share this news with you. These mergers of art, music, digital paintings and animation came out better than my highest expectations. Thank you @RollingStone for the premiere. More soon….https://t.co/2ECy5t2yW2#digitalart #NFT #nftartist