Awake revine în 2021 cu Nomad Edition, varianta 2.0

AWAKE a fost primul festival autohton care a anunțat faptul că ediția din 2020 nu va mai avea loc, imediat ce impactul pandemiei de Coronavirus COVID – 19 a devenit evident la finalul lunii februarie a anului trecut, înainte că guvernul român să anunțe interzicerea festivalurilor din vară.

"Încă din vara anului trecut am decis să ne păstrăm echipa și să lucrăm la un plan care să readucă AWAKE sub forma unui festival cât mai sigur, adaptat pandemiei. Evident că am sperat că vom putea reveni la muncă în mod 'normal' în 2021, dar nu puteam să ne bazăm doar pe speranță. Suntem aproape în februarie și în continuare activitatea întregului sector de evenimente este oprită, nu avem siguranța că în vară se vor putea organiza festivaluri cu zeci de mii de oameni sau vor fi permise tot evenimentele cu capacitate limitată" a declarat Laura Coroianu, directorul festivalului.