Albumul postum al lui lui Chris Cornell a fost lansat: "No One Sings Like You Anymore"

Familia lui Chris Cornell a lansat pe 11 decembrie un nou album postum al artistului, axat pe coveruri ale pieselor unor nume mari. E vorba despre John Lennon, Prince, Janis Joplin şi mulţi alţii. Acest LP a fost înregistrat de către Cornell în 2016 şi câteva piese se pot asculta în articol.

Chris Cornell a încetat din viaţă în mai 2017, la vârsta de 52 de ani. "No One Sings Like You Anymore" este ultimul său album şi care oferă "o privire personală spre artiştii preferaţi ai lui Chris şi melodiile care l-au atins". Solistul Soundgarden şi Audioslave a fost cunoscut şi pentru cariera sa solo, care a cuprins 4 albume. Se remarcă hitul din 2006, "You Know My Name", piesa compusă pentru primul film James Bond cu Daniel Craig, "Casino Royale". Cât despre noul LP, el a fost înregistrat în 2016 alături de producătorul Brendan O'Brien.

Acesta mixase legendarul album Soundgarden "Superunknown" şi a produs albume pentru Pearl Jam, Bruce Springsteen şi AC/DC. Cornell s-a dovedit a fi prolific pe acest material discografic, cântând la toate instrumentele şi realizând coveruri după "Nothing Compares 2U" a lui Prince, dar şi "The Wheels" a lui John Lennon. Pe disc se aude şi o variantă ceva mai blues a lui "Stay With Me Baby", piesă a lui Lorraine Ellisson. Aceasta s-a auzit deja în cadrul serialului HBO "Vinyl" produs de Martin Scorsese şi Mick Jagger.

Poate cel mai interesant cover de pe albumul postum este cel al piesei Guns N' Roses "Patience", lansat deja în iulie 2020. Dacă piesele pot fi deja ascultate pe serviciile de streaming, ei bine o ediţie fizică a albumului urmează să fie lansată în martie 2021.

Văduva lui Cornell a declarat următoarele:

Albumul este atât de special, pentru că este o operă de artă completă, pe care Chris a creat-o de la început până la sfârşit. De abia aştepta să îl lanseze. Momentul este dulce-amar, pentru că el ar trebui să fie aici şi să facă acest lucru, dar cu durere de inimă şi bucurie vrem să împărţim cu voi acest album special. Noi toţi am putea avea nevoie de vocea lui pentru a ne vindeca şi ridică în acest an, în special în perioada sărbătorilor de iarnă. Sunt atât de mândră de el şi de acest disc uimitor, care pentru mine ilustrează de ce el va fi mereu iubit, onorat şi considerat una dintre cele mai mari voci ale vremurilor noastre.

Pe parcursul anului am putut să o ascultăm şi pe fiica lui Chris, Toni cântând coveruri după Pearl Jam şi alte formaţii mari.