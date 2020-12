Sinead O'Connnor va lansa primul său album după 7 ani în 2021

Sinead O'Connor a anunţat în această săptămână ca va lansa primul său album după 7 ani în 2021. Artista irlandeză a trecut printr-o perioadă dificilă, dar a găsit inspiraţia pentru a crea din nou. Astfel ajunge o discografie de 11 albume şi aflaţi mai multe detalii despre planurile sale din articol.

Artista a confirmat pe Twitter pe 8 decembrie faptul că îşi va lansa noul album în a doua parte a anului 2021. În aceeaşi postare artista a menţionat că LP-ul are o copertă oficială desenată de Jacob Stack. Ultimul său LP a fost "I'm Not Bossy, I'm the Boss", lansat în 2014. Încă nu avem totuşi un titlu sau o dată clară de lansare pentru următorul disc. În noiembrie 2020 Sinead O'Connor a anunţat că în 2021 va realiza o serie de concerte în Irlanda, în cadrul unui turneu special.

Tot atunci a anunţat şi că planurile pentru un album nou au fost decalate până în 2022, din cauza intrării într-un program de recuperare. Artistă s-a luptat cu adicţia în ultimul an, după o recădere provocată de moartea unui bun prieten. Totuşi a revenit asupra deciziei, mutând debutul de LP din 2022 în 2021. Cât despre concerte, Sinead va avea un însoţitor de la rehab la show-uri pentru a îi controla abstinenţa. Tot în ultima săptămână artista a anunţat o carte cu memoriile sale, sub numele de "Rememberings". Cartea va ajunge în magazine pe 1 iunie 2021, prin Houghton Mifflin Harcourt Books and Media.

Biografia artistei va include şi momente mai delicate, precum copilăria plină de abuzuri din Dublin. Ulterior celebra voce irlandeză avea să găsească scăparea şi refugiul în muzică, în special prin intermediul vinilurilor cu Bob Dylan ale fratelui său. După ce a concertat cu diferite trupe irlandeze, O"Connor şi-a finalizat primul său album solo în vreme ce era însărcinată în 8 luni. A devenit cunoscută în anii '80 şi '90, în special prin coverul după Prince "Nothing Compares 2 U".

Artista irlandeză de 54 de ani s-a convertit la Islam ulterior şi va acoperi în cartea sa apariţia legendară de la Saturday Night Live din 1992. Atunci a rupt în faţa camerelor o fotografie cu Papa Ioan Paul al II-lea, ca un protest pentru tentativele Bisericii Catolice de a acoperi cazurile de abux sexual de minori. Revenind la muzică, în această toamnă Sinead a lansat un cover în stil propriu pentru piesa lui Mahalia Jackson, "Trouble of the World".

În 2015 aflam că artista a fost înşelată de impresar, care ar fi fraudat-o pe Sinead, plătind-o cu doar 500 de euro pentru 3 concerte.