Fiica lui Chris Cornell a realizat un cover răvășitor după Pearl Jam - VIDEO

Toni Cornell, fiica de 15 ani a regretatului vocalist Soundgarden, a realizat un cover încărcat de emoție după piesa ”Black” a trupei Pearl Jam. Tânăra a dedicat interpretara sa tatălui ei, ce s-a stins din viață în 2017.

Toni Cornell a surprins plăcut audiența cu un moment live emoționant. Invitată în cadrul ediției online a Lollapalooza 2020, tânăra de 15 ani a interpretat cunoscuta baladă a trupei Pearl Jam, "Black". I-a dedicat-o tatălui, pe care l-a pierdut în urmă cu 3 ani.

"Muzica era viața noastră, așa că a creat o conexiune specială între noi", a declarat Toni Cornell.

Chris Cornell i-a cumpărat lui Toni prima sa chitară când avea 10 sau 11 ani, învățând-o să cânte folosind numai trei degete, câtă vreme o rană pe care o avea la mână se vindeca. Când Toni a împlinit 12 ani, cei doi au înregistrat în duet piesa "Nothing Compares 2 U", cover ce a fost lansat în 2018 și a strâns anul acesta 20,000 de dolari pentru cauze caritabile.

Piesa "Black" i-a fost dedicată lui Chris Cornell și de către Eddie Vedder, vocalistul Pearl Jam declarând în cadrul unui concert din 2017: "Suntem mulți, suntem împreună, și probabil cu toții am trecut, la un moment dat, prin clipe întunecate".

VIDEO: Toni Cornell cântând "Black" de la Pearl Jam (Lollapalooza 2020)

În luna aprilie, Toni Cornell a participat la un eveniment caritabil, ce a avut ca scop strângerea de fonduri pentru lupta împotriva COVID-19. Toni a interpretat atunci o piesă din repertoriul Temple of Dog, trupă fondată de Chris Cornell. Ca și acum, momentul a fost dedicat tatălui ei.

Chris Cornell, una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii grunge, a murit pe 18 mai 2017, la vârsta de doar 52 de ani. Sinuciderea a fost confirmată drept cauza morții.

Cunoscut în special pentru activitatea sa în trupa Soundgarden, pe care a fondat-o în 1984, Chris Cornell a activat și în trupele Audioslave și Temple of the Dog, având în paralel și o carieră solo. Ultimul său disc solo, "Higher Truth", a fost lansat în septembrie 2015, și a inclus single-ul ”Nearly Forgot My Broken Heart”.