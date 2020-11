Robbie Williams se alătură freneziei de Crăciun, pornind zurgalăii mai devreme în acest an. Ne introduce în atmosfera de Crăciun prin noua sa piesă, proaspăt lansată, "Can't Stop Christmas". Artistul nu se fereşte să amintească de anul nefericit în versuri, dar îl pune în antiteză cu prietenii care vin în vizită şi cu spiritul de sărbători care nu poate fi înfrânt.

"Can't Stop Christmas" este un colind cu iz de pop şi rock, cu sunete de zurgalăi şi un beat ritmat tipic Robbie Williams. Are şi coruri cu voci angelice şi versuri despre shopping online, dezinfectant şi disperarea de a sta atât de mult în casă. În videoclipul cu versuri plutesc pe ecran căni de vin cu scorţişoară, Moş Crăciuni, bezele şi ambalaje de cadou. În primele versuri Robbie Williams comparase situaţia de izolare din 2020 cu un război, dar trece rapid la sentimente mai bune şi la speranţa că 2021 va arăta total diferit.

"Nu ne puteţi lua sezonul de Crăciun şi vinul/ Să îl minţim pe Moşu' că e 1984". Cu astfel de versuri, e clar un colind pe tema "haz de necaz" şi până şi Moş Crăciun stă acum cu sania la "2 metri distanţă" pentru a respecta regulile de distanţare. Robbie mai aminteşte şi că mulţi dintre noi îşi vor petrece Crăciunul în apel video cu rudele pe Zoom, Facetime şi alte mijloace de genul. Acest single a fost produs în colaborare cu Guy Chambers şi Richard Flack şi se va regăsi pe viitorul album al artistului britanic, "The Christmas Present".

Acesta este un album dublu cu tematică de Crăciun şi pe care apar colaborări surpriză, cu nume mari precum Rod Stewart, Bryan Adams, Jamie Cullum şi Tyson Fury chiar. O parte din el este un re-release al albumului de Crăciun din 2019. Acest disc l-a adus pe Robbie pe locul întâi în topurile britanice, egalându-l pe Elvis Presley la 13 albume fruntaşe în top. Am aflat recent şi că fostul membru Take That a compus o piesă cu Shaun Ryder, care va sosi în primăvara lui 2021.

Pe Williams şi Ryder îi leagă o pasiune nebănuită până acum cu privire la OZN-uri şi viaţa extraterestră. Noua versiune de "Christmas Present" va apărea pe finalul acestui an, cu un total de 29 de piese şi reprezentând o ediţie Deluxe a albumului cu acelaşi nume din 2019.

Robbie Williams ne-a fermecat cu o reprezentaţie la UNTOLD 2019, în faţa a 70.000 de oameni pe Cluj Arena.