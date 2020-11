Dacă sunteţi ca mine, aşteptaţi fiecare zi de duminică cu sufletul la gură pentru a vedea un nou episod "Saturday Night Live". Show-ul NBC îşi dezvăluie cele mai bune sketch-uri pe YouTube şi include şi invitaţi muzicali faimoşi, uneori cântând piese în premieră. În cel mai nou episod a apărut Foo Fighters, care a lansat un nou single, "Shame Shame". Îl puteţi asculta în articol.

"Shame Shame" este o piesă nouă Foo Fighters construită în jurul unui bas excelent şi cu emoţie amplificată de un set de viori pe care l-aş numi neaşteptat. Odată cu lansarea acestui single şi interpretarea sa live la SNL, trupa lui Dave Grohl a anunţat şi noul album "Medicine at Midnight". Acestea este al zecelea LP al trupei americane şi va debuta pe 5 februarie 2021. E mai aproape de un EP decât un LP clasic, incluzând 9 piese. Teasere pentru acest disc au apărut pe web pe parcursul săptămânii.

O secţiune din piesă a fost postată pe Twitter, alături de un logo "FF" şi un "X". Va fi interesant de aflat care e conceptul din spatele noului single şi al albumului, vizualizerul oficial prezentând un bărbat cu plete lângă care stă o domnişoară cu capul plecat. Ambii privesc cum arde un sicriu. Acel clip apare pe Spotify atunci când ascultătorii trupei dau play anumitor piese Foo Fighters.

Ultimul album lansat de Dave Grohl şi compania a fost "Concrete and Gold" în 2017. Succesorul său a fost finalizat încă din februarie, dar debutul a fost amânat din cauza pandemiei. În mai Dave Growhl compara noul material discograifc cu "Let's Dance", albumul lui Davie Bowie din 1983. Iată ce a spus liderul trupei:

Este plin de imnuri, piese rock de fredonat uriaşe. E un fel de disc dance, dar nu EDM, disco, modern dance. Nu este groove. Pentru mine este "Let's Dance"-ul de la David Bowie al nostru. Asta am vrut să facem, am vrut să înregistrăm un disc distractiv.

Iată tracklist-ul lui "Medicine at Midnight":

01. Making A Fire

02. Shame Shame

03. Cloudspotter

04. Waiting On A War

05. Medicine At Midnight

06. No Son Of Mine

07. Holding Poison

08. Chasing Birds

09. Love Dies Young

Piesele noi au fost produse de către Greg Kurstin şi Foo Fighters, iar inginer de sunet a fost Darrell Thorp. De mixaj s-a ocupat Mark Stent ("Spike"). Grupul are programat şi un turneu european în vara lui 2021, dar şi un "Van Tour" în SUA, amânat din această toamnă până la anul. Mai jos puteţi vedea şi interpretarea live a lui "Shame Shame" la SNL, în episodul nou, găzduit de comediantul Dave Chapelle.