Dave Grohl numește piesa Foo Fighters care a fost pur "exorcism" după moartea lui Kurt Cobain

La aniversarea a 25 de ani de la lansarea albumului de debut al trupei Foo Fighters, Dave Grohl vorbește despre starea emoțională în care se afla atunci și despre piesa care l-a readus pe linia de plutire. Discul apărea în 1995, la doar câteva luni de la moartea lui Kurt Cobain.

S-au scurs 26 de ani de când l-am pierdut pe Kurt Cobain, iar Dave Grohl rămâne una dintre persoanele cele mai afectate de sinuciderea vocalistului Nirvana. Într-un interviu acordat recent pentru Apple Music, Grohl a dezvăluit cum s-au născut piesele de pe primul album Foo Fighters, împărtășind publicului și care a fost piesa care i-a readus pofta de viață, după o lungă perioadă de gânduri apăsătoare.

"Multe dintre piesele de pe primul album existau deja de ceva vreme. Au fost și câteva mai noi. "This Is a Call" este probabil acea piesă care are o stare diferită. Era puțin mai optimistă decât celelalte melodii pe care le scrisesem înainte, venind mai ales după moartea lui Kurt", a povestit Grohl.

""This Is a Call" a fost ca o renaștere, regăsindu-mi bucuria în a cânta și a compune"

Vocalistul Foo Fighters a mărturisit că această piesă a fost o binecuvântare, ajutându-l să-și exorcizeze demonii.

""This Is a Call" a fost ca o renaștere, regăsindu-mi bucuria în a cânta și a compune. Așa că e ciudat, pentru că atunci când te afli în acel moment și ești într-o perioadă dureroasă și deplângi pe cineva, orice instrument ai lua în mână, emoțiile astea se revarsă pur și simplu. Și e ca o formă de exorcism, pentru că te simți bine să te desprinzi de aceste sentimente, dar e și trist în același timp. De fiecare dată când luam chitara și începeam să scriu ceva, era deprimant. Și după o perioadă, mi-am zis: <<Oh, Doamne, asta e tot ce am în mine?>>. Și apoi a venit "This Is a Call", ceva ce s-a simțit OK."

AUDIO: Foo Fighters - "This Is a Call"

Întrebat cui i-ar dedica albumul de debut Foo Fighters, Dave Grohl a răspuns fără ezitare.

"Ar trebui să-l dedic multor persoane, dar l-aș dedica lui Krist și Kurt, pentru că experianța cu Nirvana a fost și este...nu vreau să exagerez - am copii, nu pot să spun că a fost cel mai important eveniment din întreaga mea viață. Dar pot spune cu certitudine că nu am fi aici, vorbind despre asta, dacă nu aș fi făcut parte din Nirvana. Și am învățat atât de multe lecții de la Kurt, atât de multe lecții de la Krist... A fost o onoare atât de mare să fiu în acea trupă și a fost atât de devastator când s-a terminat totul. Dar avem catalogul muzical pe care l-am creat împreună și acea experiență ne-a schimbat nu numai pe noi, ci și o mare parte din lumea în care trăim."

Într-un alt interviu, acordat la începutul anului, Dave Grohl mărturisea că încă își amintește cu claritate de Kurt Cobain. Îl visează în fiecare an, totul părând extrem de real.