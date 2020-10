După multe teasere în online, AC/DC a lansat în sfârșit videoclipul noului single "Shot In The Dark". Filmat anul acesta în Amsterdam, în regia lui David Mallet, clipul le-a oferit membrilor formației oportunitatea de a se reîntâlni și a repeta din nou împreună.

Totul a decurs excelent, după cum însuși vocalistul brian Johnson povestește.

"Am cântat "Back in Black" imediat. Dacă îmi iese piesa asta, îmi iese orice. Și am putut să aud totul. Am trecut prin "Shot Down in Flames", "Hell Ain't a Bad Place to Be" - întregul set. Am repetat 15 zile, non-stop. Chitarele se auzeau atât de bine. Am spus: <<Angus, pot să aud fiecare notă pe care o cânți>>. Și el mi-a răspuns: <<Oh, atunci ar fi cazul să repet mai mult>>....ăsta e simțul umorului tipic lui Angus. A fost o experiență grozavă."