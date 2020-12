Orchestra Simfonică a Filarmonicii "George Enescu" interpretează Beethoven live pe 3 decembrie 2020

Iubitorii de muzică simfonică se vor putea delecta pe 3 decembrie 2020 cu un concert cu muzică de Beethoven, interpretată de Orchestra Simfonică a Filarmonicii "George Enescu". Sub bagheta dirijorului englez Jonathan Berman, acest eveniment se va ţine pe scena Ateneului Român, iar concertul va fi transmis online. Avem detalii în articol.

Concertul dat de Orchestra Simfonică a Filarmonicii "George Enescu" se înscrie în manifestările Anului Beethoven, sărbătorind 250 de ani de la naşterea genialului compozitor german. Concertul este evident fără spectatori din cauza pandemiei şi va fi transmis live de la Ateneul Român. Va include Trei Equali pentru patru tomboane, WoO 30, Serenada pentru flaut şi orchestră, op. 25. Acest material este o adaptare marca Sorin Petrescu după Serenadă pentru flaut, vioara şi viola. Veţi mai putea asculta Simfonia a opta, în fa major, op 93.

Vom avea şi o premieră locală: interpretarea pe 3 decembrie în prima audiţie în România a "Trei Equali pentru patru tromboane", dar vom putea asculta şi un aranjament original, "Serenadă pentru flaut şi orchestră", cu solistul Ion Bogdan Ştefănescu. Solistul în vârstă de 51 de ani este absolvent al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, unde predă o clasă de flaut de ani buni. Activitatea sa internaţională a inclus concerte în Franţa, Anglia, Spania, Coreea de Nord, Germania, Japonia şi SUA.

Dirijorul Jonathan Berman este un tânăr britanic apreciat deja de criticii de specialitate, abordând stilul clasic, dar şi pe cel contemporan cu succes. Sub bagheta sa au concertat filarmonicile din Londra, Rotterdam, BBC National Orchestra of Wales, dar şi Royal Academy of Music din Marea Britanie şi Filarmonica George Enescu.

Are în portofoliu şi peste 40 titluri de opera şi este primul britanic care a primt premium "Kempinski Young Artist". Este cunoscut pentru o abordare modernă, ce îmbină multiple forme de artă.

Ludwig van Beethoven a fost un compozitor germna şi pianist considerat unul dintre cei mai talentaţi muzicieni din istorie. Este cel mai apreciat compozitor din emisfera vestică şi a acoperit momentul cheie al tranziţiei de la perioada clasică la cea romantică. Prima sa opera orchestrala importantă, "Prima Simfonie" a apărut în anul 1800. Stilul "Eroic" avea să îi definească opera, stil care a debutat în "Simfonia a Treia" în anii 1803-1804.

Cum puteţi urmări concertul:

Evenimentul va fi transmis pe 3 decembrie 2020 pe canalele online ale Filarmonicii George Enescu + partenerul Radio România Muzical: