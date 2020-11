AC/DC a lansat mult aşteptatul album "Power Up"; Piesele se pot asculta AICI - AUDIO

După un travaliu creativ de 2 ani, cel mai nou album AC/DC a debutat într-o zi de vineri 13 noiembrie 2020. În formula reunită, cu Brian Johnson la voce şi Angus Young la chitară, grupul a lansat 12 piese noi sub forma albumului "Power Up". Acest LP se poate asculta în întregime şi gratuit pe YouTube şi găsiţi piesele şi în articol.

"Power Up" este un album nou neaşteptat, de revenire şi reînsufleţire a legendei hard rock care este AC/DC. Vine după "Rock or Bust" din 2014 şi include un lineup format din Brian Johnson la voce, Phill Rudd la tobe, Cliff Williams la bas şi Angus Young la chitară, plus Stevie Young tot la chitară. A fost înregistrat pe parcursul a 6 săptămâni în august-septembrie 2018 la Warehouse Studious din Canada, Vancouver. Producătorul Brendan O'Brien a vegheat la fiecare notă şi acord, acesta colaborând cu trupa şi în 2008 la albumul "Black Ice", dar şi la "Rock or Bust" din 2014.

Dintre cele 12 piese 2 au fost deja single-uri în ultima lună: "Shot In the Dark" şi "Realize". "Power Up" are şi o variantă specială pentru colecţionari, care include un buton ce porneşte un logo luminos şi electrific, un neon în formă "AC/DC", în vreme ce un mic difuzor redă piesa "Shot In the Dark". Este inclus şi CD-ul, o cărticică cu poze şi un vinil de 180 de grame. Iată tracklist-ul noului album:

01. Realize

02. Rejection

03. Shot In The Dark

04. Through The Mists Of Time

05. Kick You When You’re Down

06. Witch's Spell

07. Demon Fire

08. Wild Reputation

09. No Man’s Land

10. Systems Down

11. Money Shot

12. Code Red

Ultimii ani au fost zbuciumaţi pentru trupă, totul părând a se prăbuşi după turneul "Rock or Bust". Moartea cofondatorului Malcom Young i-a marcat pe membrii formaţiei, asta după ce în 2016 Brian Johnson a trebuit să renunţe la reprezentaţiile live din cauza riscului de a îşi pierde complet auzul. A fost înlocuit în turneu de Axl Rose o perioadă. Toboşarul Phill Rudd a părăsit şi el trupa după ce a fost condamnat la arest la domiciliu pentru posesie de droguri şi ameninţare cu moartea.

Din tot acest tumult iată că s-a născut un nou LP, care include şi riff-uri lăsate în urmă de Malcolm Young şi piese compuse de acesta. Australienii de la AC/DC sunt activi din 1973 şi au vândut peste 200 de milioane de albume în toată lumea. Multe voci, inclusiv producătorul Rick Rubin îi considera "cea mai mare trupă rock din toate timpurile". "Power Up" este albumul cu numărul 17 din discografia formaţiei şi ca o curiozitate este primul disc din 1985 ("Fly on the Wall") care nu include o piesă ce conţine cuvântul "rock".

E şi primul album din 1988 care nu are o piesă titulară.