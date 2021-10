AC/DC - Through The Mists Of Time

"Through The Mists Of Time" este piesa prin care AC/DC celebrează cele aproape 5 decenii de muzică. Nu e în firea trupei să declanșeze nostalgia publicului, însă există momente în viața oricărui rocker când amintirile devin copleșitoare, mai ales după o carieră atât de îndelungată.

"Această piesă prezintă, pur și simplu, o poveste frumoasă. De fiecare dată când o ascult, mă trec fiorii, gândindu-mă la Malcolm. Îți spun, pur și simplu, adevărul", a mărturisit Brian Johnson într-un interviu pentru Classic Rock.

Versurile melodiei au fost scrise de Angus, Brian explicând la Radio X ce a dorit acesta să transmită.

"Angus a scris versurile pentru piesa asta și cred că a captat toate detaliile din perioada de început a trupei, când rock and roll-ul era o manifestare naturală, când nimeni nu se gândea la nimic altceva decât la a te simți bine și a cânta", a detaliat vocalistul, indicând că piesa se diferențiază de tot ce a lansat trupa până acum, având o abordare mult mai sentimentală.

"Through The Mists Of Time" este cel de-al 5-lea single extras de pe albumul "Power Up", material apărut în 2020 și plasat pe prima poziție în topurile 21 de țări. Discul s-a vândut în 1,4 milioane de copii în întreaga lume.