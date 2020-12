"Demon Fire" este cel mai nou single de pe albumul "Power Up", lansat de trupa australiană în noiembrie 2020. Până acum am mai putut asculta single-urile "Shot In the Dark", dar şi "Realize". Doar "Shot In the Dark" a primit un videoclip în care să apară artiştii. Cât despre noul LP, el vine la 6 ani distanţă de la ultimul LP şi este deja foarte apreciat. A debutat pe 13 noiembrie şi în scurt timp a urcat pe locul întâi în topul Billboard 200 şi a cucerit topurile din 18 ţări.

"Demon Fire" pulsează cu energie şi vocea unică a lui Angus Young se aliniază perfect cu chitara tipică AC/DC şi care a definit genul hard rock. Este o piesă a băieţilor răi, a nelegiuiţilor şi a celor care nu respectă reguli şi convenţii. Ne-am imagina aşa ceva pe coloana sonoră a unui film cu bikeri sau poate într-un nivel superior al jocului "Guitar Hero". Dacă priviţi cu atenţie clipul o să observaţi un panou cu grafitti care e tribut pentru chitaristul Malcolm Young, care a încetat din viaţă în 2017. Acolo stă scris "This one's for Mal".

Câteva dintre ideile lăsate în urmă de chitarist au ajuns pe noul disc. De altfel "Power Up" îi este dedicat muzicianului. AC/DC este singura trupă australiană care are un album pe locul întâi în topurile locale în 5 decenii diferite. "Power Up" este şi cel mai bine vândut album din Germania în 2020, când vine vorba de vânzările în prima săptămână. În plus este cel mai rapid vândut album din Marea Britanie în acest an. Înregistrarea sa s-a făcut într-o perioadă de explozie creativă, în august-septembrie 2018 la Warehouse Studios în Vancouver, alături de producătorul Brendan O'Brien.

Acesta a colaborat cu trupa la albumul "Black Ice" din 2008 şi "Rock or Bust" din 2014. Lansarea unui astfel de disc a surprins multă lume, după ce grupul părea a se fi destrămat în ultima jumătate de deceniu. Angus Young a primit o recomandare de la doctor să nu mai concerteze, Malcolm Young a încetat din viaţă, toboşarul Phill Rudd a fost condamnat pentru ameninţări cu moartea şi a părăsit formaţia.

Cumva artiştii s-au reunit şi au găsit spiritul pentru a crea un hit.