Miley Cyrus joacă un pop star devenit roboţel rebel în "Black Mirror" sezonul 5

Pe 5 iunie a debutat pe Netflix sezonul 5 al reputatului serial "Black Mirror", care include doar 3 episoade de această dată. Cel care a primit cel mai mult hype până acum este "Rachel, Jack and Ashley, Too", episodul 3, în care apare şi Miley Cyrus.

Sunt momente pe parcursul episodului 3 din "Black Mirror" sezonul 5 când simţi că te uiţi la "A Star Is Born", dacă era scris de un adolescent cu ADHD. Apare şi un uşor element de "Vox Lux" cu Natalie Portman, cu starul rebel exploatat de manager, dar într-o dimensiune ceva mai naivă. Într-un fel Miley Cyrus se joacă pe ea însăşi, un megastar pop numit Ashley O, cu premii Grammy la activ şi adoraţia fanilor.

Problema e că Miley este sub medicaţie şi controlul total al "mătuşii" sale. De fapt artista nu este personajul central aici, ci mai degrabă cele două surori, care ajung să graviteze în aceeaşi galaxie cu cântăreaţa. Rachel şi Jack sunt cele două surori, care încearcă să treacă peste moartea mamei, fiecare în modul său unic.

Jack este o rockeriţă cu cercel în nas, eterna rebelă cu chitară, iar Rachel este o prinţesă inocentă obsedată de Ashley O şi de păpuşă robotică modelată după personajul lui Miley. Nu o să vă fac spoilere, dar vă pot spune că se lasă cu acţiune bazată pe AI, mutare de conştiinţa în roboţi şi un scenariu care se inspiră un pic din "Chappie".

Probabil cel mai inedit aspect muzical al episodului e de fapt muzica pe care o cântă Miley Cyrus. Cei care ascultă cu atenţie vor descoperi versuri şi sample-uri Nine Inch Nails puse pe o muzică pop bubblegum. Genericul de final este un tribut Nine Inch Nails pe faţă, cu Miley devenită rockstar şi cântând "Head Like A Hole" din toţi rărunchii.

Iată că după ce Nine Inch Nails şi David Bowie au cucerit lumea prin HBO şi "Twin Peaks" cu câţiva ani în urmă, Trent Reznor îşi pune amprenta şi pe fenomenul "Black Mirror". Rămâne de văzut cum va primi tatăl-manager Billy-Ray Cyrus aluziile la un manager tiran care îi e şi rudă unui pop star mereu medicat şi forţat să fie vesel.