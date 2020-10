A murit Conchata Ferrell, Berta din "Doi bărbați și jumătate"

Nominalizată la o serie de Premii Emmy, Conchata Ferrell a avut roluri și în alte producții precum "L.A. Law", "Edward Scissorhands" sau "Mystic Pizza". Mai multe detalii în articol.

Conchata Ferrell, îndrăgita actriță cunoscută cel mai bine pentru rolurile sale din serialele "Doi bărbați și jumătate" și " L.A. Law", ce i-au adus nominalizări la Premiul Emmy, a murit la vârsta de 77 de ani. Potrivit Deadline, Ferrell s-a stins din viață pe 12 octombrie din cauza complicațiilor survenite în urma unui stop cardiac.

Ferrell a interpretat-o pe menajera Berta în show-ul "Doi bărbați și jumătate", apărând într-un total de 212 de episoade între 2003 și 2015. A fost nominalizată de două ori la Premiul Emmy la categoria "Cea mai bună actriță în rol secundar" într-o comedie.

Înainte de această performanță, Conchata Ferrell a primit aprecierea publicului și a criticilor pentru rolul ei din cel de-al șaselea sezon "L.A. Law", unde a interpretat-o pe avocata Susan Bloom. Acest rol i-a adus o nominalizare la Emmy la categoria "Cea mai bună actriță în rol secundar" într-o dramă.

Printre alte producții de televiziune notabile ale Conchatei se numără "Good Times", "E/R", "Grace and Frankie" și "Buffy the Vampire Slayer". Cel mai recent, actrița a apărut în cinci episoade din seria "The Ranch" disponibilă pe Netflix. În ceea ce privește lungmetrajele, Conchata Ferrell a jucat în filme precum "Heartland", "Network", "Mystic Pizza", "True Romance", "Edward Scissorhands", "Mr. Deeds" și "Krampus".