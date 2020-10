Metallica va susține un concert acustic online, în scopuri caritabile

Metallica continuă seria de acte caritabile cu un concert inedit online, ce va aduce în fața publicului versiunile acustice ale pieselor trupei. Evenimentul va fi transmis live, toate fondurile urmând a fi direcționate către ONG-ul All Within My Hands Foundation.

Livestream-ul pregătit de Metallica va fi transmis pe 14 noiembrie, de la ora 5 p.m ET, respectiv pe 15 noiembrie, ora 12 a.m. în România. Cei care își vor achiziționa bilete de pe site-ul formației vor putea viziona concertul și după încheierea live-ului, înregistrarea rămânând disponibilă 48 de ore. Platforma care va găzdui show-ul este www.nugs.tv, tot aici urmând să fie transmis în curând și un concert Pearl Jam. Show-ul acustic pe care îl va susține Metallica este o reprogramare a concertului pe care trupa trebuia să-l susțină pe 27 martie la Masonic Temple din San Francisco. Pandemia a dat peste cap aceste planuri, formația încercând inițial să mute concertul în septembrie, pentru a ajunge în final la data actuală. Concertul de pe 15 noiembrie va avea loc în Bay Area, toate fondurile din vânzările de bilete urmând să ajungă la ONG-ul formației, All Within My Hands, prin intermediul căruia trupa a făcut deja mai multe donații generoase. Un concert acustic similar celui programat în noiembrie a avut loc și în 2018, trupa incluzând atunci în setlist melodii reprezentative pentru întregul lor parcurs muzical. Au fost reinterpretate piese thrash precum "Disposable Heroes" și "The Four Horsemen", hituri ca "The Unforgiven" și "Enter Sandman", dar și cover-uri după piese de la Deep Purple și Nazareth. Metallica - When a Blind Man Cries (Deep Purple Cover) La momentul respectiv, formația plănuia ca acest concept de concert caritabil să devină o tradiție anuală a formației, însă în 2019 acest show nu a mai putut avea loc, internarea la dezintoxicare a lui Hetfield fiind, cel mai probabil, principalul motiv. În luna august, Metallica participa la emisiunea lui Howard Stern și împărtășea publicului publicului așa-zisul "secret" al longevității. Potrivit lui Ulrich, a fost importantă atitudinea relaxată cu care au abordat mereu muzica. "De multe ori, dacă greșim atunci când cântăm, ne oprim și o luăm de la capăt, și din cauza asta suntem priviți uneori cu mâhnire de către comunitatea metal, de către critici și o parte dintre trupe, care spun despre noi că am alunecat înspre o oarecare stângăcie, dar noi suntem de fapt mândri de atitudinea asta", explica Ulrich.