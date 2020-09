Timișorenii de la Kings Are Overrated au lansat albumul de debut

Intitulat "People We Keep Calling Ghosts", materialul discografic cuprinde 9 piese și se poate asculta în întregime pe toate platformele de distribuție digitale.

"People We Keep Calling Ghosts" este un melanj de muzică electronică, synth pop și new wave. Cu backgrounduri muzicale diferite, membrii trupei au combinat sinteza instrumentelor cu părți vocale aranjate în structuri puțin atipice.

Kings Are Overrated au lansat noul disc în cadrul unui concert ce a avut loc pe 6 septembrie la Faber, în Timișoara. Anterior, trupa a adus în atenția publicului noul material prin lansarea unui lyric video pentru piesa "Ghosts", dar și printr-un videoclip oficial ce însoțește melodia "Counting All The Sins".

Kings Are Overrated are următoarea componență: Cristian Paroș, Vlad Radoi și Alfred Paroș.

Tracklist "People We Keep Calling Ghosts"