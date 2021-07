Kings Are Overrated - Promised

"Promised" este compusă de membrii trupei Kings Are Overrated și vorbește despre temeri, schimbări și promisiuni. Mesajul melodiei este îmbrăcat într-o linie melodică catchy, ce te prinde de la primele acorduri.

Albumul "The Ones With Memories" vine după ce anul trecut King Are Overrated a lansat discul de debut. Intitulat "People We Keep Calling Ghosts", materialul discografic cuprinde nouă piese și se poate asculta în întregime pe toate platformele de distribuție digitale.

Format în Timișoara la sfârșitul anului 2018, proiectul Kings Are Overrated este un trio cu influențe synth pop și new wave, ai cărui membri, cu backgrounduri muzicale diferite, combină sinteza instrumentelor cu părți vocale aranjate în structuri puțin atipice.

Kings Are Overrated are următoarea componență: Cristian Paroș, Vlad Radoi și Alfred Paroș.